애큐온캐피탈·저축은행, 소아암 환우 위해 2000만원 기부

AI 핵심 요약beta
- 애큐온캐피탈과 저축은행은 16일 소아암 환우 지원에 2000만원을 기부했다.
- 양사는 15일 청계산에서 열린 행복 트레일런 축제를 후원했다.
- 기부금은 치료비 마련이 어려운 소아암 환우 가정에 지원될 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행은 소아암 환우 지원을 위해 '2026년 애큐온과 함께하는 소아암 환우돕기 제17회 행복 트레일런 축제'를 후원하고 총 2000만원을 기부했다고 16일 밝혔다.
지난 15일 서울 서초구 청계산 일대에서 열린 이번 행사에서 양사는 각각 1000만원씩 마련해 소아암환우돕기마라톤조직위원회에 전달했다. 기부금은 치료비 마련에 어려움을 겪는 소아암 환우 가정에 지원될 예정이다.
행복 트레일런 축제는 '일 년 중 하루는 이웃을 위해 달리자'는 취지로 열리는 소아암 환우 지원 행사다. 트레일런은 산과 숲 등 자연 지형에 난 길을 달리는 종목으로, 올해 대회는 20㎞와 10㎞ 두 코스에 500명 규모로 치러졌다.
행사에 참여한 애큐온 임직원과 가족들은 공식 경기와 별도로 대회 10㎞ 코스를 활용한 단체 트레킹을 진행했다. 참가자들은 인원 확인과 준비운동을 마친 뒤 청계산 일대를 걸으며 환우들의 쾌유를 기원했다.
양사는 미래세대의 건강한 성장을 지원하는 사회책임활동 '애큐온 드림 온(Dream On)'을 펼치고 있다. 2017년부터 서울시민마라톤대회와 행복 트레일런 축제에 기부금을 전달하고, 임직원들도 행사에 참여해 소아암 환우를 응원해 왔다.
길광하 애큐온캐피탈 사회책임운영위원장은 "행복 트레일런 축제는 참가자 모두가 소아암 환우를 위해 한 걸음씩 보태는 행사라 애큐온도 항상 각별한 마음으로 함께하고 있다"며 "더 많은 사람이 소아암 환우에게 마음을 보태고 나눔에 동참할 수 있는 방법을 지속 고민할 것"이라고 말했다.
강신자 애큐온저축은행 사회책임운영위원장은 "환우들이 치료에 집중할 수 있는 환경을 만드는 데는 꾸준한 관심이 중요하다고 생각한다"며 "아이들이 치료를 잘 마치고 친구들과 마음껏 뛰어놀 수 있는 날이 하루빨리 오길 바란다"고 말했다.
한편 양사는 '애큐온 드림 온' 외에도 탄소중립 실천을 확산하는 '애큐온 그린 온(Green On)', 취약계층과 동행하는 '애큐온 호프 온(Hope On)' 등 세 가지 주제의 사회책임활동을 진행하고 있다.
yunyun@newspim.com