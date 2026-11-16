벤츠, GLE·GLE 쿠페·GLS 부분변경 출시…SUV 6종 라인업 강화

AI 핵심 요약beta
- 벤츠코리아가 16일 GLE·GLE 쿠페·GLS 부분변경 모델을 출시했다
- 신형 3개 차종은 외관과 디지털 편의 사양, 주행 성능을 개선했다
- MB.OS 기반 MBUX 슈퍼스크린과 직렬 6기통 엔진을 탑재했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV) GLE와 GLE 쿠페, 플래그십 SUV GLS의 부분변경 모델을 출시하고 국내 고급 SUV 시장 공략을 강화한다.
벤츠코리아는 '더 뉴 GLE', '더 뉴 GLE 쿠페', '더 뉴 GLS' 등 총 3개 차종, 6개 트림을 국내 시장에 선보인다고 16일 밝혔다.
이번 부분변경 모델은 외관 디자인과 디지털 편의 사양, 주행 성능을 개선한 것이 특징이다. 전면부에는 새로운 디지털 라이트와 조명 요소를 적용한 라디에이터 그릴을 탑재해 기존 모델과 차별화했다.
실내에는 벤츠의 차세대 차량 운영체제인 MB.OS를 기반으로 한 4세대 MBUX 인포테인먼트 시스템이 적용됐다. 무선 소프트웨어 업데이트를 지원하며 차량 기능을 통합적으로 제어할 수 있다.
특히 12.3인치 디스플레이 3개를 하나의 유리 패널로 연결한 'MBUX 슈퍼스크린'을 탑재했다. 운전석 계기판부터 중앙 디스플레이, 동승자 디스플레이까지 이어지는 구조다. 부메스터 3D 서라운드 사운드 시스템 등 고급 편의 사양도 갖췄다.
파워트레인은 직렬 6기통 M256M EVO 가솔린 엔진과 9단 자동변속기인 9G-TRONIC으로 구성된다. 에어 서스펜션과 가변 댐핑 시스템을 결합한 에어매틱 서스펜션을 적용해 승차감과 주행 안정성을 높였다.
GLE와 GLE 쿠페는 각각 실용성과 역동적인 디자인을 강조했다. 두 모델 모두 AMG 라인을 적용했으며, GLE에는 뒷좌석 전동 시트, GLE 쿠페에는 AMG 라인 스포츠 시트 패키지를 탑재했다.
최상위 모델인 GLS는 6인승과 7인승 구성을 선택할 수 있다. 멀티컨투어 시트와 MBUX 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 등 뒷좌석 탑승자를 위한 편의 사양도 마련했다.
국내 출시 모델은 GLE 450 4MATIC AMG Line, GLE 450 4MATIC 쿠페, GLS 450 4MATIC 등 총 6개 트림이다.
chanw@newspim.com