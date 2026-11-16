금투협, 운용사 CEO 15명과 일본 방문…자산운용 성장 전략 모색

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회가 16일 국내 운용사 CEO 15명과 일본을 방문했다
- 대표단은 일본 금융청·GPIF 등에서 투자 활성화 정책을 살폈다
- 금투협은 일본 사례를 바탕으로 국내 운용업 성장 방안을 모색했다
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블랙록재팬 등과 운용 혁신·글로벌 성장 전략 논의
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회가 국내 자산운용사 최고경영자(CEO) 15명과 함께 일본의 '저축에서 투자로' 전환 정책과 자산운용산업 성장 전략을 살펴보기 위해 일본을 방문한다.
금융투자협회는 오는 18일까지 일본 도쿄에서 '2026 자산운용 GIS(Global Insight Series)'를 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 방문은 일본의 투자 활성화 정책과 자산운용업계 혁신 사례를 살펴보고, 국내 장기투자 문화 확산과 자산운용산업의 미래 성장 전략을 모색하기 위해 마련됐다.
대표단은 일본 금융청(FSA)과 정부연금투자펀드(GPIF)를 비롯해 글로벌 및 일본 주요 자산운용사, 대형 기업형 벤처캐피털(CVC) 위탁운용사 등을 방문할 예정이다.
먼저 일본 금융청에서는 신NISA(소액투자비과세제도)와 자산운용산업 육성 정책의 성과를 살펴본다. GPIF에서는 장기 자산배분 원칙과 연기금이 자본시장에서 수행하는 역할을 논의할 계획이다.
글로벌 자산운용사인 블랙록재팬에서는 운용기술 플랫폼 '알라딘(Aladdin)'의 사업화 사례와 글로벌 금융상품의 일본 시장 현지화 전략을 점검한다.
미쓰비시UFJ자산운용과 One자산운용, 아모바자산운용 등 일본 주요 운용사와는 저비용 인덱스펀드 확대, 연금상품 혁신, 글로벌 사업 확장 등 차별화된 성장모델을 살펴볼 예정이다.
일본 대형 법률사무소인 모리 하마다 앤드 마쓰모토(Mori Hamada & Matsumoto)도 방문한다. 이 자리에서는 일본 금융규제 변화에 따른 신규 사업 기회와 현지 시장 진출 과정에서 고려해야 할 법률·제도적 쟁점을 논의한다.
금투협은 이번 방문을 통해 일본의 정책과 운용산업 사례를 국내 시장에 적용할 수 있는 방안을 검토하고, 국내 자산운용사의 글로벌 경쟁력 강화 방향을 모색할 계획이다.
황성엽 금융투자협회장은 "자산운용산업은 국민의 장기자산 형성과 노후자산 증대를 뒷받침하는 핵심 산업"이라며 "일본의 혁신 사례를 바탕으로 국내 운용사의 글로벌 경쟁력을 높이고 K-자본시장의 질적 성장을 이끌겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com