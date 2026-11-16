목포 북항서 한밤 낚시객 추락…해경 9분 만에 구조

AI 핵심 요약beta
- 목포해경은 16일 북항 부둣가에서 바다에 빠진 30대 여성을 구조했다
- 여성은 동생과 낚시 중 발을 헛디뎌 바다에 추락한 것으로 조사됐다
- 해경은 신고 9분 만에 여성을 구조해 병원으로 이송했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시 북항 부둣가에서 한밤중 낚시를 하던 30대 여성이 바다에 빠졌다가 해경의 신속한 대응으로 구조됐다.
목포해양경찰서는 16일 오전 0시 15분쯤 목포 북항 부둣가에서 해상 추락 사고가 발생해 30대 여성 A씨를 구조했다고 밝혔다.
해경에 따르면 A씨는 동생과 함께 부둣가에서 낚시를 하던 중 발을 헛디뎌 바다에 빠진 것으로 조사됐다.
신고를 받은 해경은 구조 인력을 급파했으며 북항파출소 순찰차가 5분 만인 오전 0시 20분쯤 현장에 도착해 해상에 떠 있던 A씨를 발견했다.
해경은 즉시 구명링을 던져 A씨가 이를 붙잡고 물에 떠 있을 수 있도록 응급 조치했다.
이어 현장에 도착한 서해해양특수구조대 소속 구조사 2명이 직접 바다에 뛰어들어 오전 0시 24분쯤 A씨를 안전하게 구조했다. 신고 접수부터 구조까지 9분이 걸렸다.
구조된 A씨는 손가락에 찰과상을 입었으나 건강에 별다른 이상은 없는 것으로 확인됐다. 이후 119구급대에 인계돼 목포 소재 대형병원으로 이송됐다.
ej7648@newspim.com