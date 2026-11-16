천하람 "수능 연기 반드시 필요…AI 부정행위 못 막으면 공정성 무너져"

AI 핵심 요약beta
- 천하람 개혁신당 원내대표가 16일 수능 연기를 촉구했다
- 천 원내대표는 교육부의 AI 부정행위 방지책이 부족하다고 지적했다
- 금속탐지기·소지품 검색 등 강력한 대책 마련을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 천하람 개혁신당 원내대표가 오는 19일 예정된 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 연기하고 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 방지 대책을 마련해야 한다고 촉구했다.
천 원내대표는 16일 개혁신당 비상대책위원회 회의에서 "수능 연기가 반드시 필요하다"며 "수능을 연기하고 AI 부정행위를 막을 수 있는 최소한의 방지 시스템을 갖춰야 한다"고 밝혔다.
그는 앞서 이기인 비상대책위원장이 수능 연기 검토 필요성을 언급한 데 대해 "저는 이보다 좀 더 나아가서 수능 연기가 반드시 필요하다고 생각한다"며 "지금 있는 조치들로는 충분하게 보호조치가 안 된다는 게 드러났다"고 말했다.
이어 "오늘 비대위를 마치고 이기인 비대위원장과 상의해서 개혁신당의 당론을 조금 구체화하도록 하겠다"고 덧붙였다.
천 원내대표는 교육부의 AI 부정행위 방지 대책이 실효성이 부족하다고 지적했다.
그는 "교육부는 수능 시험장 1312곳에 AI 안경 여부를 판단할 전담 요원을 1명씩 배치할 예정이라고 한다"며 "이 정도 대책으로는 안 된다. AI 커닝을 못 막는다"고 비판했다.
특히 "AI 스마트안경만 문제인 것이 아니다"라며 "초소형 카메라와 AI, 초소형 이어폰이 결합된 AI 커닝은 현재 시스템으로는 잡아낼 수 없다"고 주장했다.
그러면서 "현재는 수험생 스스로 휴대폰 같은 전자기기를 수거함에 넣도록 할 뿐 감독관이 수험생 소지품을 검사하지 않는다"며 "금속탐지기나 전파탐지기 검사도 하지 않아 AI 커닝을 해도 육안으로는 확인할 방법이 없다"고 설명했다.
천 원내대표는 중국의 대학입학시험인 가오카오를 사례로 들며 보다 강력한 부정행위 방지 대책 마련을 주문했다.
그는 "중국은 가오카오에서 보안검색대와 금속탐지기로 전자기기 반입을 원천 차단하고 고사장에 무선 신호를 차단하는 조치를 이미 시행하고 있다"며 "심지어 드론으로 불법 전파를 탐지하고 시험 기간 AI를 이용한 이미지 답변 기능을 정지해 실시간 문제 풀이를 막는다"고 말했다.
이어 "지금이라도 금속탐지기 검사와 소지품 검색으로 전자기기 반입과 사용을 원천 차단하는 필수적인 조치를 해야 한다"며 "필요하면 노하우가 쌓인 중국 당국에 자문을 구해서라도 신속하고 효과적으로 조치를 취해야 한다"고 강조했다.
천 원내대표는 수능 연기 전례도 언급했다. 그는 "이미 2017년 포항 지진, 2020년 코로나19 당시 수능을 1주에서 2주 연기한 선례가 있다"고 설명했다.
그러면서 "공정의 최후의 보루인 수능마저 AI 커닝에 무너져서는 안 된다"며 "공정성에 대한 신뢰가 무너진 수능은 아무런 의미가 없다. 수능 연기를 통해 AI 커닝을 막을 수 있는 최소한의 필수 조치를 하고 공정한 수능을 치러야 한다"고 촉구했다.
oneway@newspim.com