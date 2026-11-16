한수원, SMR 사용후핵연료 관리기술 개발…8개국 국제협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 한수원은 16일 8개국 전문가들과 차세대원자로 폐기물 관리 협력을 강화했다
- 한수원과 원자력연구원은 8~13일 국제 워크숍 두 차례를 개최했다
- 전문가들은 사용후핵연료 특성과 저장·운반·재처리 방안을 논의했다
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사용후핵연료 저장·운반·처분 기술 공동 연구
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수력원자력(사장 김회천)이 소형모듈원자로(SMR) 등 차세대원자로의 사용후핵연료 관리기술을 개발하기 위해 8개국 전문가들과 국제협력을 강화한다.
한수원은 한국원자력연구원(원장 정우식)과 공동으로 지난 8일부터 13일까지 대전 한국원자력연구원 국제원자력교육훈련센터(INTEC)에서 사용후핵연료 관리 및 재처리를 주제로 두 차례의 국제 워크숍을 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 경제협력개발기구(OECD) 산하 원자력기구(NEA)와 협력해 마련됐다. 차세대원자로의 사용후핵연료 관리기술을 검토하고 국가 간 공동 연구를 확대하기 위한 자리다.
먼저 지난 8~10일 열린 'WISARD 기술 워크숍'에는 한수원과 원자력연구원을 비롯해 미국, 영국, 캐나다, 독일 등 8개국 12개 기관의 전문가들이 참석했다. WISARD는 차세대원자로의 설계 초기 단계부터 사용후핵연료와 방사성폐기물의 관리 방안을 연구하는 OECD·NEA 국제공동연구 사업이다.
이번 워크숍에서는 SMR 등 차세대원자로에서 발생하는 사용후핵연료의 특성을 분석하고, 기존 원전에서 활용하는 저장·운반·처분 기술을 적용할 수 있는지 논의했다.
분야별 연구 진행 상황을 점검하고 향후 연구계획도 공유했다. 이어 지난 11~13일에는 '차세대 핵연료주기 재처리 워크숍'이 열렸다. 국내외 전문가들은 각국의 사용후핵연료 재처리 기술과 정책 동향을 공유했다.
특히 재처리 방식에 따라 달라지는 방사성폐기물의 특성과 관리 방안을 논의하고, 국제협력이 필요한 연구과제도 함께 검토했다.
한수원은 앞으로도 국내외 전문기관과 기술 교류 및 공동 연구를 확대해 차세대원자로의 특성에 맞는 사용후핵연료 관리기술을 확보하고 관련 기술 경쟁력을 높여나갈 계획이다.
gkdud9387@newspim.com