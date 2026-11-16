서격렬비도서 무허가 조업 중국어선 2척 나포…선원 29명 조사

AI 핵심 요약beta
- 태안해경은 15일 태안 앞바다에서 무허가 조업 중국어선 2척을 나포했다
- 150t급 쌍타망 어선에는 중국인 선원 29명이 승선한 것으로 알려졌다
- 해경은 어선들을 신진항으로 압송하고 불법조업 경위를 조사하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[태안=뉴스핌] 오영균 기자 = 우리나라 배타적경제수역(EEZ)에서 허가 없이 조업하던 중국어선 2척이 해경에 나포됐다.
16일 태안해양경찰서에 따르면 전날 오후 5시 36분쯤 충남 태안군 서격렬비도 남서쪽 약 94㎞ 해상에서 무허가 조업 혐의로 중국어선 2척을 나포했다.
나포된 어선은 각각 150t급으로 추정되는 쌍타망 어선 A호와 B호로, 선원 15명과 14명 등 모두 29명이 승선해 있었다.
태안해경 소속 1506함은 이날 오후 4시 45분쯤 해상 경비 중 우리나라 배타적경제수역에서 허가 없이 조업하던 중국어선 2척을 발견하고 추격에 나섰다.
해경은 약 50분간의 추격 끝에 해당 어선들을 나포하고 경제수역어업주권법 위반 혐의로 신진항에 압송했다.
태안해경은 중국인 선원들을 상대로 불법조업 경위 등을 조사하고 있다.
gyun507@newspim.com