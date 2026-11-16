KG파이낸셜, 모빌카드 누적 거래액 3조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- KG파이낸셜은 16일 모빌카드 누적 거래액이 3조원을 넘었다고 밝혔다.
- 모빌카드 누적 가입자는 78만명으로, 다양한 충전·결제 수단을 지원한다.
- 고객확인 절차를 마친 성인 고객은 카드 보유한도를 최대 200만원까지 늘릴 수 있다.
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충전 수단 다변화·네이버페이 포인트 전환 등 편의성 강화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KG파이낸셜은 선불카드 플랫폼 '모빌카드'의 누적 거래액이 올해 9월 기준 3조원을 돌파했다고 16일 밝혔다.
모빌카드는 휴대폰 결제를 통해 최대 100만원까지 충전해 사용할 수 있는 선불카드다. 계좌 잔액이 부족하더라도 휴대폰 결제로 필요한 금액을 충전해 쇼핑과 외식 등 일상생활에서 사용할 수 있다.
실물카드는 전국 BC카드 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있다. 편의점과 마트, 카페 등 바코드 결제 제휴 매장에서는 모빌카드 애플리케이션(앱)의 바코드로 결제할 수 있다.
충전 수단도 다양화했다. 휴대폰 결제 외에 계좌이체와 신용카드, 상품권을 통한 충전을 지원하며, 모빌카드 잔액을 네이버페이 포인트로 전환하는 서비스도 제공한다.
모빌카드의 누적 가입자는 78만명을 기록했다. 지난 10월 신용카드 플랫폼 카드고릴라가 발표한 '2026년 3분기 인기 체크카드 TOP10'에서는 7위에 올랐다.
고객확인 절차도 강화했다. KG파이낸셜은 신분증 정보를 자동으로 인식하는 광학문자인식(OCR) 인증을 도입했다. 고객확인(KYC)과 본인 명의 계좌 확인, OCR 인증을 모두 완료한 성인 고객은 카드 보유한도를 기존 50만원에서 최대 200만원까지 확대할 수 있다.
KG파이낸셜 관계자는 "모빌카드는 휴대폰 결제만으로 필요한 금액을 간편하게 충전해 사용할 수 있다는 점에서 기존 결제수단과 차별화된 편의성을 제공한다"며 "앞으로도 충전과 결제, 잔액 활용 서비스를 지속적으로 확대해 생활밀착형 금융 플랫폼으로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com