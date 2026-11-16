정원엔시스, 3분기 매출 전년 동기 대비 21% 증가

AI 핵심 요약beta
- 정원엔시스는 16일 3분기 매출 616억원을 기록했다
- AI 매출은 79억4000만원으로 전년보다 438% 증가했다
- 정원엔시스는 AI 솔루션과 피지컬 AI 사업을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 관련 매출 79억4000만 원
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 인프라 프로바이더 정원엔시스는 3분기 연결 기준 매출 616억 원을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간보다 21.2% 증가한 수치다. 3분기 영업이익과 당기순이익은 각각 13억7000만 원, 19억3000만 원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다.
실적 성장은 AI 사업이 견인했다. 3분기 AI 관련 매출은 79.4억 원으로 전년 동기 대비 438% 급증했다. 같은 기간 전체 매출 증가액 107.5억 원 중 AI 매출 증가액은 64.7억 원으로 약 60%를 차지했다. 전체 매출에서 AI 관련 매출이 차지하는 비중은 지난해 3분기 2.9%에서 올해 3분기 12.9%로 상승했다.
정원엔시스는 기존 IT 인프라 프로바이더 사업에 AI 솔루션과 현장 구축 역량을 결합해 기업의 AI 전환을 지원하는 사업 구조로 전환 중이다. AI 하드웨어 매출 확대와 함께 다양한 산업 현장에 활용 가능한 AI 솔루션 사업을 늘려갈 계획이다.
이를 위해 정원엔시스는 올해 에이아이네이션과 전략적 업무협약을 맺고 AI센터를 출범시켰다. 또한 네이버·SAP 출신 권찬영 AI전략실장을 영입해 고객 수요 발굴 및 사업화 조직을 강화했다.
3분기에는 연세의료원의 욕창 기록 지원 AI 시스템에 온프레미스 AI 추론 인프라를 공급했다. 에이아이네이션이 개발한 AI 모델을 병원 내부에서 운영할 수 있도록 서버 사양 설계부터 도입·설치, 하드웨어 유지보수까지 담당했다.
지난달에는 로봇 하드웨어, 시스템통합(SI), AI 기술을 결합하는 피지컬 AI 사업 진출을 발표했다. 로봇 제조업체 두봇과 하드웨어 공급 계약을 체결했으며, 현장 구축 역량 확보를 위한 로봇 SI 전문업체 인수도 추진 중이다. AI센터는 로봇에 적용할 AI 기술 개발·검증과 고객별 활용 방안을 담당하며 중소·중견기업의 생산·운영 현장으로 AI 사업을 확장할 계획이다.
whitss@newspim.com