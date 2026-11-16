중수청, '이자 장사 의혹' 명륜진사갈비 본사 등 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 중대범죄수사청은 16일 명륜당 본사와 회장 자택을 압수수색했다
- 명륜당은 계열 대부업체에 저금리로 2983억원을 빌려준 의혹을 받는다
- 공정위는 관련 업체들에 부당지원 혐의로 148억원 과징금을 부과했다
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"신속히 수사해 관련 의혹 철저히 규명"
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 중대범죄수사청이 '명륜진사갈비' 운영사인 명륜당의 부당 내부거래 의혹에 대해 강제수사에 나섰다.
서울지방중대범죄수사청 반독점수사국은 16일 오전 9시쯤부터 서울 송파구 소재 명륜당 본사와 이종근 명륜당 회당 자택 등을 압수수색하고 있다.
중수청은 명륜당 본사와 이 회장 등을 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 혐의 피의자로 특정한 것으로 알려졌다.
앞서 공정거래위원회는 명륜당과 이 회장 일가 소유 대부업체들 사이의 '이자 장사' 의혹을 조사한 뒤 이들을 중수청에 고발했다.
공정위에 따르면 명륜당은 2021년 12월부터 4년 3개월 동안 회장 일가가 소유한 14개 대부업체에 정상 자금 조달 금리보다 낮은 연 2.3~4.6%의 금리로 총 2983억 원을 빌려줬고, 해당 대부업체들은 가맹점 창업 희망자들에게 연 12~18%의 고금리로 자금을 빌려준 것으로 파악됐다.
대부업체들이 얻은 경제적 이익은 약 217억 원으로 조사됐다. 공정위는 명륜당이 산업은행으로부터 저금리로 빌린 정책자금 790억 원을 대부업체 지원에 활용했다고 봤다.
공정위는 지난 9월 명륜당과 관련 대부업체들에 부당 지원 및 가맹사업법 위반 등의 혐의로 총 148억 원의 과징금을 부과했다.
서울중수청은 "프랜차이즈 가맹사업자의 불공정행위에 관한 국민적 관심이 큰 만큼 신속하게 수사해 관련 의혹을 철저히 규명하겠다"고 밝혔다.
hong90@newspim.com