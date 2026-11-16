드론 띄워 국유건물 점검…AI로 붕괴 위험 예측

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부는 16일 국유건물 5개 동에 AI 안전점검을 시범 운영했다
- 캠코는 개보수 현장 21곳에서 AI로 위험 요인 387건을 찾아 조치했다
- 정부는 AI 안전관리 체계를 전체 국유재산 사업장으로 확대할 계획이다
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재해 우려 184건에 지반 보강·건물 해체
개보수 현장 21곳서 위험 요인 387건 조치
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 국유건물을 드론으로 촬영하고 인공지능(AI)으로 위험 요인을 분석하는 안전점검이 중대재해 우려 건물 5개 동에서 시범 운영된다. 국유재산 개보수 현장 21곳에서는 AI로 현장 사진을 분석해 위험 요인 387건을 찾아 조치했다. 정부는 건설 현장과 준공 사업장에 시범 도입한 AI 안전관리 체계를 전체 사업장으로 확대할 계획이다.
재정경제부는 지난 9월 말 기준 '국유재산 안전관리 체계화·고도화 계획' 추진 상황을 점검한 결과, 한국자산관리공사(캠코)의 세부 계획에 따라 사업이 진행되고 있다고 16일 밝혔다. 재경부는 지난해 9월 발표한 정부의 '노동안전 종합대책'에 맞춰 지난 8월 '2027년 국유재산 종합계획'에 이 방안을 담았다.
캠코는 올해 관리 대상 일반재산의 정기·특별점검 계획 6558건 가운데 9월 말까지 5515건을 완료했다. 연간 계획의 84.1%다. 점검에서 재해 위험이 확인된 토지와 건물 관련 184건에는 개보수와 상시 모니터링을 진행하고 있다.
토지 관련 조치는 지반 보강 등 토목공사 36건, 시설물 보강 12건, 안전등급 재조정과 출입 통제 등 29건이다. 건물 관련 조치는 해체공사 57건, 정비공사 20건, 출입 통제와 안전진단 등 30건이다.
캠코는 올해부터 개보수 현장 전체에 AI 위험성 평가를 적용했다. AI가 현장 사진을 분석해 위험시설 162건, 옹벽 24건, 보수·보강 62건, 방수 84건, 설비 55건 등 위험 요인 387건을 찾아냈다. 캠코는 위험시설 정비와 시설물 보강 등 후속 조치를 마쳤다. 중대재해 우려 건물 5개 동에는 드론으로 2층 이상 건물을 촬영해 AI가 위험 요인을 분석·예측하는 시스템을 시범 적용하고 있다.
캠코가 발주·관리하는 건설 현장 2곳에는 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 영상과 AI를 연동해 위험을 실시간으로 감지하고 위험도를 평가하는 통합안전관리시스템을 도입했다. 현장 3곳에는 붕괴위험 경보기와 영상관제시스템 등 스마트 안전장비 14대를 배치했다. 현장에서 정보무늬(QR코드)로 확인할 수 있는 디지털 안전 매뉴얼도 배포했다.
준공 사업장 2곳에는 불꽃이나 연기를 실시간으로 감지해 경보를 울리는 AI 통합관제시스템을 시범 도입했다. 정부는 폐파출소와 중대재해 위험 재산에 대한 점검을 이어가고 필요할 경우 '국유재산 안전관리 종합대책'을 마련할 방침이다.
rang@newspim.com