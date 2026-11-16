[특징주] AI 부정행위로 AR기술에 '관심'…세코닉스 '상한가'

AI 핵심 요약beta
- AI 시험 부정행위 논란이 16일 확산하며 AR 관련주가 일제히 급등했다
- 세코닉스는 상한가를 기록했고 나무가와 사피엔반도체도 큰 폭으로 상승했다
- 스마트안경 부품인 카메라·렌즈·디스플레이 기술에 투자자 관심이 몰렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사피엔반도체 10%대 상승…스마트안경株 '주목'
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 논란이 확산하면서 증강현실(AR) 관련주가 16일 장 초반 일제히 급등하고 있다. AI 스마트안경에 대한 관심이 높아지면서 카메라 모듈과 광학렌즈 등 관련 기술을 보유한 기업들에 매수세가 몰리는 모습이다.
한국거래소에 따르면, 이날 오전 9시55분 기준 코스닥 시장에서 세코닉스는 전 거래일 대비 29.83% 오른 3460원에 거래되며 상한가를 기록하고 있다. 나무가는 24.41% 급등한 1만8040원에 거래 중이다.
AR 디스플레이용 반도체를 개발하는 사피엔반도체도 10.25% 상승한 2만9050원을 기록하고 있다. 이 밖에 ▲라온텍 5.46% ▲케이쓰리아이 3.72% ▲이랜텍 2.04% ▲텔레칩스 0.86% 등 관련 종목이 동반 상승하고 있다.
이번 상승은 AI 스마트안경을 활용한 시험 부정행위 논란이 관련 기술에 대한 관심을 끌어올린 영향으로 풀이된다. 최근 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 AI를 이용한 부정행위를 시인하면서 스마트안경의 활용 범위와 기술 수준이 주목받고 있다.
스마트안경은 카메라로 촬영한 정보를 AI가 분석해 사용자에게 제공하는 웨어러블 기기다. 카메라와 광학렌즈뿐 아니라 초소형 디스플레이와 구동 반도체 등 다양한 부품이 필요하다.
세코닉스는 광학렌즈와 카메라 관련 기술을 보유한 기업이다. 나무가는 3차원(3D) 센싱 카메라 모듈을 개발하고 있으며 사피엔반도체는 AR 기기에 적용하는 디스플레이 구동 반도체를 주력 사업으로 영위하고 있다.
plum@newspim.com