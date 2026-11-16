나토, 내년 정상회의 건너뛴다…고위급 회의도 축소

AI 핵심 요약beta
- 나토는 15일 국방비 갈등 속 2027년 알바니아 정상회의를 열지 않기로 했다
- 고위급 회의가 축소되고 국방·외무장관 회의도 내년부터 줄어든다
- 트럼프 대통령과의 이견과 막대한 개최 비용도 정상회의 무산 배경으로 꼽혔다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 북대서양조약기구(NATO·나토)가 국방비 지출과 이란, 우크라이나 전쟁 등을 둘러싼 동맹 내부의 긴장감 속에 고위급 회의를 축소하면서 당초 내년 알바니아에서 열릴 예정이던 정상회의를 개최하지 않기로 했다.
15일(현지시간) AP통신에 따르면 에디 라마 알바니아 총리는 지난 12일 아일랜드 더블린에서 열린 유럽정치공동체(EPC) 정상회의에서 기자들에게 "정상회의를 언제 열지에 대한 공동의 입장이 아직 없지만, 2027년에는 확실히 열리지 않을 것"이라며 "2028년에 정상회의가 열린다면 장소는 (알바니아 수도) 티라나가 될 것"이라고 밝혔다.
마르크 뤼터 나토 사무총장은 이번 사안에 큰 의미를 두지 않았다. 그는 AP 인터뷰에서 "우리는 나토 정상회의 개최에 유연하다"며 "필요할 때 정상회의를 열며, 필요성이 있을 때 차기 회의를 개최할 것"이라고 말했다. 약 10년 전까지만 해도 나토 정상회의는 2년마다 열렸다.
고위급 회의 축소는 도널드 트럼프 미국 대통령과 각국 정상 간 회의에만 국한되지 않는다. 통상 10월에 열리던 나토 국방장관 회의는 지난달 개최되지 않았으며 내년 10월에도 예정돼 있지 않다. 외무장관 회의 역시 내년에는 기존 연 2회에서 1회로 줄어든다.
피트 헤그세스 미 국방장관과 마코 루비오 국무장관은 취임 이후 각각 나토 회의에 불참하거나 회의가 끝나기 전에 자리를 뜬 바 있다. 특히 헤그세스 장관은 국방장관 회의를 유럽 동맹국들과 캐나다를 질책하거나 압박하는 자리로 활용해 왔다.
알바니아 정상회의 무산은 동맹이 직면한 과제를 단적으로 보여준다. 알바니아는 지난해 내년 정상회의 개최국으로 지정됐으나, 지난 7월 정상회의 선언문에서 개최국 명단이 삭제됐다. 일부 동맹국들은 알바니아의 국방비 지출이 충분하지 않다고 보고 나토의 대형 행사를 개최하는 보상을 주는 데 난색을 표했다.
알바니아 정부의 올해 국내총생산(GDP) 대비 국방비 지출 전망치는 2.15%다. 나토는 32개 회원국에 2035년까지 핵심 국방비로 GDP의 3.5%, 국방 관련 인프라에 1.5%를 지출할 것을 목표로 제시하고 있다. 다만 알바니아가 32개국 중 최저 수준은 아니며 스페인, 벨기에, 슬로베니아의 지출 수준이 훨씬 더 낮다.
정상회의 개최 자체에 막대한 재정적·정치적 비용이 든다는 점도 부담이다. 네덜란드는 2025년 헤이그 정상회의를 앞두고 1년의 준비 기간과 약 1억 달러(약 1천336억 원)의 예산을 투입했다. 당국자들은 알바니아가 내년 회의를 준비할 충분한 시간을 확보하려면 지난 10월까지는 개최 여부가 결정됐어야 했다고 전했다.
뤼터 사무총장은 "32개 동맹국과 한국·일본·호주·뉴질랜드 등 인도·태평양 파트너국까지 참여하는 회의를 조직하는 데는 항상 막대한 보안과 비용이 든다"면서도 그만한 가치가 있느냐는 질문에는 "그렇다"고 답했다.
트럼프 대통령과의 '눈높이 맞추기' 역시 난제로 꼽힌다. 올해 튀르키예 정상회의에서도 트럼프 대통령은 본격적인 회의 시작 전부터 나토 동맹국인 덴마크 자치령 그린란드를 통제하겠다는 기존 주장을 다시 꺼내 들며 1949년 나토 창설의 핵심인 집단방위 원칙을 흔들었다. 또한 나토가 자신의 대이란 전쟁을 지지하지 않았다고 비난하며 '충성'을 요구하기도 했다. 이에 뤼터 사무총장은 동맹국들이 막대한 국방비를 쓰고 있음을 트럼프 대통령에게 납득시키기 위해 앙카라에서 대규모 방위산업 발표 행사를 주도했다.
전문가들은 막대한 비용과 트럼프 대통령을 달래는 정치적 부담 외에도 당장 정상회의를 열 필요성이 크지 않다고 분석한다. 새로운 국방비 목표와 군사 역량 목표가 이미 설정됐고 앙카라 회의에서 병력 배치 계획도 논의됐기 때문이다. 전직 나토 최고 정보당국자 출신인 데이비드 캐틀러 유럽정책분석센터(CEPA) 선임연구원은 "32개국 정상을 한자리에 모을 만한 사안이 없다면 회의를 열지 않을 수도 있다는 주장이 설득력을 얻고 있다"며 "2~3년 정도 간격을 둘 수도 있다"고 말했다.
한편 비상시에는 화상 회의 등 대안도 가동할 수 있다. 나토는 2022년 2월 러시아가 우크라이나를 전면 침공한 직후 사상 첫 화상 정상회의를 개최한 바 있다.
wonjc6@newspim.com