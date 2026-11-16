北, 올해 '최우수 정보기술' 10개 선정...인공지능(AI) 두각

AI 핵심 요약beta
- 북한이 14일 AI·클라우드·전자결제 분야 10대 IT 기업을 선정했다
- 김일성대·김책공대 연구기관과 기업들이 디지털화 성과를 과시했다
- 첨단 IT 기술이 사이버 해킹과 외화 탈취에 악용될 우려도 제기됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
붉은별연구소는 클라우드 컴퓨팅 개발 '성과'
"해킹과 코인 탈취에 관련 기술 전용" 우려도
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 올해의 '10대 최우수 IT 기업'을 선정하며 인공지능(AI)과 클라우드, 전자결제 등 첨단 정보기술 분야에서의 성과를 부각시키고 있다.
김일성종합대학과 김책공업종합대학 등 주요 대학 연구기관부터 경제·교통·금융 분야의 핵심 IT 기업들이 대거 이름을 올리며 북한 당국이 체제 경제 전반의 디지털화와 AI 기술 내재화에 총력을 기울이고 있음을 드러낸 것으로 풀이된다.
북한의 영문 매체인 '평양타임스(The Pyongyang Times)'는 14일 자 보도에서 '2026년 10대 IT 기업 선정(Top ten IT businesses for 2026 selected)' 제하의 기사를 통해 올해 북한의 정보화 및 IT 산업 발전을 선도한 10개 핵심 단위와 주요 성과를 소개했다.
매체에 따르면 올해 10대 IT 기업에는 ▲김일성종합대학 AI학부 산하 AI기술연구소 ▲동 대학 산하 붉은별연구소 ▲김책공업종합대학 IT연구소 ▲평양정보센터 제1정보화연구소 ▲철도성 IT연구소 ▲삼흥경제정보기술회사 ▲평양광명IT기업 ▲앞날하이텍교류사 ▲푸른하늘무역회사 ▲청송전자무역회사가 선정됐다.
특히 이번 발표에서 가장 두드러지는 대목은 북한의 전방위적인 'AI 기술 주력' 행보다.
김일성종합대학 AI기술연구소는 북한의 구체적 실정에 부합하는 '생성형 AI' 기술 연구와 교육용 응용 제품 개발 성과를 인정받아 올해 AI 기술 제품 경연에서 1위를 차지했다.
또 평양정보센터 제1정보화연구소 역시 생성형 AI를 활용해 보건·교육·농업 분야에 적용할 수 있는 '우리식 AI 제품' 개발에 진전을 이뤘다고 매체는 전했다.
이 밖에도 주요 기관들은 산업과 주민 생활 전반에 AI와 디지털 인프라를 접목한 성과를 내세웠는데, 김일성대 붉은별연구소는 독자적인 클라우드 컴퓨팅 체계와 데이터베이스 관리 체계를 구축했으며, 김책공대 IT연구소는 AI 기반 소프트웨어와 시·군 병원을 연결하는 전국적 디지털 의료 서비스 네트워크를 개발했다.
철도성 IT연구소는 모바일 통신망 기반 통합 교통 관리 체계를 도입했고, 앞날하이텍교류사는 AI 및 빅데이터 처리 기술을 바탕으로 운송 지원 및 클라우드 서비스 체계를 생산했다.
금융·결제 및 하드웨어 분야에서 삼흥경제정보기술회사는 수백만 명의 가입자를 확보한 '삼흥 전자결제 체계'와 AI 스마트 보조 진단 체계, 가상 피팅 프로그램 등을 선보였다.
평양광명IT기업은 IC 카드와 자동 절차 기계, AI 기반 전자보험 서비스 체계를 구축했으며, 푸른하늘무역회사와 청송전자무역회사는 각각 스마트폰·디지털 TV 부문과 스마트 TV 부문에서 우수 기업으로 꼽혔다.
대북정보 관계자는 "북한이 대외 매체를 통해 생성형 AI와 클라우드, 전자결제 성과를 구체적으로 나열한 배경에 주목하고 있다"며 "대북 제재로 외부 기술 및 장비 도입이 차단된 상황에서 소프트웨어와 AI 등 무형 기술 집중 육성을 통해 경제난을 돌파하고, 내부 통제와 행정 효율성을 극대화하려는 의도"라고 분석했다.
북한이 김일성종합대학에 AI학부를 신설하는 등 고급 IT 인력 양성에 체제 역량을 집중해 왔다는 것이다.
하지만 북한의 이 같은 IT 기술 고도화 움직임을 두고 국제사회의 심각한 사이버 안보 우려에 주목해야 한다는 지적도 나온다.
북한이 육성한 최정예 IT 인력과 첨단 기술이 단순한 민수·경제 발전을 넘어, 외화벌이를 위한 불법 사이버 외화 탈취와 해킹의 도구로 악용되고 있다는 측면에서다.
최근 글로벌 가상자산 거래소 바이낸스(Binance)를 비롯한 주요 암호화폐 플랫폼과 블록체인 생태계를 겨냥한 대형 해킹 및 탈취 사건의 배후로 라자루스(Lazarus) 등 북한 정찰총국 산하 해킹 조직이 지속적으로 지목되고 있다.
또한 북한 IT 인력들이 신분을 위장해 해외 기업에 원격 취업한 뒤 수익을 평양으로 송금하거나 악성코드를 심는 행위 역시 유엔 안전보장이사회와 한미 당국의 주요 제재 대상으로 꼽힌다.
yjlee@newspim.com