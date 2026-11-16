중국 자동차 역습에 일본차도 백기, 중국 시장점유율 반토막

AI 핵심 요약beta
- 중국 자동차 전문매체가 14일 일본차 점유율이 10.2%로 하락했다고 보도했다
- 닛산과 혼다 등 주요 일본차 업체의 중국 판매량도 큰 폭으로 감소했다
- 전기차 확산과 중국 업체의 가격 경쟁으로 일본차 입지가 좁아지고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 자동차 시장에서 승승장구했던 일본 자동차의 입지가 급격히 좁아지고 있다. 한때 중국 신차 4대 중 1대를 차지했던 일본차의 시장점유율이 6년 만에 10대 중 1대 수준으로 추락했다. 현대차에 이어 일본 자동차 업체들까지 중국 시장에서 퇴장 수순에 들어갔다는 분석이 나온다.
중국 자동차 전문매체 쥐차오(巨潮)는 14일 일본계 자동차의 중국 승용차 시장 소매점유율이 올해 10월 10.2%로 떨어졌다고 보도했다. 2020년 10월 23.9%와 비교하면 절반 이하로 줄어든 수치다. 중국 시장에서 판매되는 신차 4대 중 1대가 일본차였던 시대가 이제 10대 중 1대 수준으로 바뀐 것이다.
주요 업체들의 판매 부진은 더욱 뚜렷하다. 닛산은 올해 9월 중국 판매량이 2만3658대로 전년 동월 대비 61.6% 감소했다. 혼다 역시 2020년 중국 판매량이 162만7000대에 달했으나 지난해에는 64만5000대로 급감했다. 올해 9월 판매량도 2만5564대로 전년 동월보다 53.1% 줄었다.
일본차의 쇠퇴는 중국 자동차 시장의 구조적 변화와 맞물려 있다. 과거 연비가 좋고 고장이 적으며 중고차 가격이 높다는 장점으로 코롤라와 실피, 어코드 등이 중국 가정용 자동차 시장의 대표 모델로 자리 잡았다. 그러나 전기차와 플러그인하이브리드(PHEV)가 빠르게 확산하면서 전통적인 내연기관차의 경쟁력이 약화됐다.
올해 10월 중국 신에너지차의 소매 판매량은 110만9000대로 전체 승용차 시장의 67.5%를 차지했다. 반면 일반 내연기관 승용차 판매는 약 53만대로 전년 동월 대비 45% 감소했다. 중국 업체들이 저렴한 가격에 긴 주행거리와 첨단 운전자 보조 시스템, 스마트 운전석 등을 갖춘 신차를 잇달아 출시하면서 일본차의 기존 경쟁 우위가 빠르게 사라지고 있다.
가격 경쟁력도 위협받고 있다. 비야디의 친플러스 DM-i는 7만9800위안부터 판매되며 기존 일본계 준중형 세단과 직접 경쟁하고 있다. 전기 모드로 출퇴근하면서 장거리 운행 때는 연료를 사용할 수 있어 경제성과 편의성을 동시에 확보했다. 일본차의 전통적인 강점이었던 연비와 내구성만으로는 중국 소비자들의 선택을 받기 어려워진 것이다.
일본 업체들도 대응에 나서고 있다. 광치토요타가 중국 현지 엔지니어 주도로 개발한 전기차 보즈3X는 지난해 출시 이후 누적 판매 7만대를 넘어섰다. 도요타와 중국 합작사들은 현지 연구개발과 부품 조달을 강화하는 한편 중국 시장에서 축적한 기술과 공급망을 글로벌 모델 개발에도 활용하려 하고 있다.
중국 시장에서 밀려난 일본 업체와 해외 진출을 확대하는 중국 업체의 경쟁은 이제 글로벌 시장으로 옮겨가고 있다. 올해 10월 중국산 승용차 수출은 92만8000대로 전년 동월 대비 68.5% 증가했다. 제조업체 전체 출고량의 35%에 해당하는 규모다.
태국과 브라질 등 일본 자동차 업체들이 오랫동안 시장을 장악해 온 지역에서도 중국 자동차 업체들의 공세가 점점 거세지고 있다. 비야디는 2024년 태국 라용에 연산 15만대 규모의 공장을 가동하며 일본 업체들의 안방 시장에 진출했다. 브라질에서도 중국 업체들이 전기차와 플러그인하이브리드 생산 거점을 구축하고 있다.
중국 자동차 시장에서 일본차의 점유율 하락은 단순한 판매 부진을 넘어 글로벌 자동차 산업의 주도권이 이동하고 있음을 보여준다. 중국에서 경쟁력을 잃은 일본 업체들은 현지 기술과 생산 역량을 활용해 해외 시장에서 재기를 모색하고 있다. 반면 중국 업체들은 일본차의 전통적인 텃밭까지 파고들며 글로벌 시장에서 정면 승부를 준비하고 있다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com