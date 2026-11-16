'AI안경 커닝' 우려 확산…시선AI, 촬영기기 탐지·지속인증 기술 주목

AI 핵심 요약beta
- 19일 수능을 앞두고 AI 안경 부정행위 우려가 커졌다
- 시선AI는 얼굴인식·이상행동 탐지 보안 솔루션을 보유했다
- 씨유온은 촬영기기와 AI 안경 식별 기술 고도화를 진행 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI안경 식별 기술 고도화 진행…일반 안경과 구분 정확도 개선 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능(AI) 안경을 활용한 부정행위 우려가 커지면서 관련 보안 기술을 보유한 시선AI가 주목받고 있다. AI 안경과 소형 촬영기기 등 부정행위 수단이 다양해지면서 기존 감독 방식을 보완할 수 있는 기술에 대한 관심도 높아지고 있다.
16일 관련 업계에 따르면 교육부는 수능에서 스마트안경을 착용한 사실이 적발되면 해당 시험을 무효 처리하고 다음 해 응시 자격까지 제한하기로 했다. 앞서 국내 토익 정기시험에서도 AI 안경을 활용한 부정행위 사례가 적발됐다. AI 안경은 일반 안경과 외형이 비슷해 육안으로 구분하기 어려운 만큼 시험 감독 과정에서 추가적인 확인 절차가 필요하다는 지적이 나온다.
시험 방식이 컴퓨터 기반 시험(CBT)으로 전환되는 점도 보안 기술의 필요성을 높이는 요인으로 꼽힌다. 의사 국가시험은 지난 2022년 CBT로 전환됐으며 치과의사, 한의사, 약사 등으로 적용이 확대됐다. 간호사 국가시험도 2028년 도입을 목표로 준비 중이다. 한국산업인력공단 역시 국가기술자격 필답형 시험의 CBT 전환을 추진하고 있다.
이러한 가운데 비전 AI 전문기업 시선AI는 얼굴인식과 이상행동 탐지 기술을 기반으로 시험 환경에 적용할 수 있는 보안 솔루션을 보유하고 있다. 회사의 AI 기반 보안 솔루션 '씨유온(SEEU ON)'은 PC 사용자의 얼굴을 지속적으로 확인하는 '지속인증' 기능을 제공한다. 최초 로그인 이후에도 이용자의 신원을 확인해 사용자가 바뀌거나 타인이 접근하는 상황을 탐지할 수 있다.
촬영기기 탐지 기능도 갖췄다. 씨유온은 스마트폰과 디지털카메라 등 6개 유형의 촬영기기를 탐지하며, 타인 동석과 추가 모니터 연결 등 이상행동을 감지하는 기능도 제공한다. 회사 측에 따르면 AI 안경을 식별하는 기능도 구현했으며, 일반 안경과의 구분 정확도를 높이기 위한 기술 고도화를 진행하고 있다.
AI 안경 외에 무선 이어폰과 스마트워치 등도 시험 감독 과정에서 확인이 필요한 기기로 꼽힌다. 업계에서는 무선 신호 감지와 영상 AI 기반 이상행동 분석을 결합하는 방식이 부정행위 탐지에 활용될 수 있을 것으로 보고 있다. 종이시험에서는 얼굴인식을 통한 본인 확인과 휴대기기 검사를 병행하는 방안이 거론된다. 시선AI는 얼굴인식 기반 출입관리 솔루션 '씨유페이스(SEEU FACE)'도 보유하고 있다.
시선AI는 지난해 4월 씨유온에 대해 소프트웨어 품질인증인 GS인증 1등급을 획득했으며, 같은 해 5월 한국인터넷진흥원(KISA)의 클라우드보안인증(CSAP) 표준 등급을 받았다. 이를 통해 공공기관에서 요구하는 소프트웨어 품질 및 클라우드 보안 인증 요건을 충족했다.
업계에서는 국가시험의 CBT 전환과 시험장 보안 강화 움직임이 관련 솔루션의 활용 범위를 넓힐 수 있을 것으로 보고 있다. 다만 실제 시험장 도입 여부와 적용 범위는 각 시험 시행기관의 보안 기준과 검증 절차 등에 따라 결정될 전망이다.
nylee54@newspim.com