베선트, 러트닉 정조준…가족회사 이해충돌 의혹까지 '첩첩산중'

AI 핵심 요약beta
- 베선트 장관이 15일 메가스피드 제재 지연 책임을 러트닉 장관에게 돌렸다
- 러트닉 장관은 가족회사 고객사와 관련한 규제 완화로 이해충돌 논란에 휩싸였다
- 러트닉 장관은 12월 10일 의회 청문회에서 칩 승인과 제재 문제를 설명한다
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美 의회도 청문회 소환
NYT, 가족회사 얽힌 동남아 데이터센터 규제 완화 의혹 제기
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 엔비디아 스캔들의 핵심 기업인 싱가포르 메가스피드에 대한 제재 지연 책임을 상무부에 돌리며 하워드 러트닉 상무장관을 공개 압박했다. 의회 청문회까지 앞둔 러트닉 장관은 가족회사와 얽힌 잠재적 이해충돌 논란에도 휩싸이며 궁지에 몰리는 모습이다.
15일(현지시각) 미 정치전문매체 더힐에 따르면 러트닉 장관은 엔비디아의 대중국 AI 칩 판매에 유화적인 태도를 보이고 메가스피드를 수출통제 명단(entity list)에 올리지 않았다는 비판을 받고 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 그가 가족회사와 거래 관계가 있는 동남아시아 데이터센터에 대한 규제 완화를 추진했다고 보도했다.
◆ 베선트 "펜은 상무부가 쥐고 있다"…행정부 내 책임 공방
베선트 장관은 지난 금요일 CNBC 인터뷰에서 "재무부와 전쟁부, 무역대표부(USTR), 국무부는 수개월 동안 메가스피드를 제재 명단에 올리는 데 찬성했다"고 말했다.
이어 "하지만 펜은 상무부가 쥐고 있다. 상무부 산업안보국(BIS)이 펜을 쥐고 있으니 내부 절차에 대해서는 그들에게 물어봐야 할 것"이라고 덧붙였다. 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 조치할 수 있지 않느냐는 질문에는 "이것은 BIS가 결정할 사안"이라고 선을 그었다.
악시오스는 베선트 장관이 지난주 메가스피드 제재 문제로 러트닉 장관과 직접 맞섰다고 보도했다. 러트닉 장관은 "살펴보겠다"고 답했지만, 메가스피드에 대한 압박을 강화하려는 다른 행정부 관리들의 움직임을 우회해 온 것으로 전해졌다.
메가스피드는 이번 스캔들의 중심에 있는 기업이다. 황 전 CEO는 지난주 혼외 관계를 인정했으며, 상대는 메가스피드 전직 임원 앨리스 황인 것으로 알려졌다. NYT는 미 정보당국이 앨리스 황을 중국 스파이로 의심하고 있다고 보도했다. 트럼프 대통령이나 러트닉 장관이 이 같은 정보당국의 의심을 언제 보고받았는지는 분명하지 않다.
트럼프 1기 재무부 테러자금 담당 차관보를 지낸 마셜 빌링슬리는 베선트 장관이 각료급 논의를 공개한 것은 "상당히 이례적"이라며 "베선트와 루비오 국무장관 팀은 이 문제에서 일관되게 옳았다. 러트닉은 그저 모두를 무시하고 밀어붙였다"고 비판했다. 그는 러트닉 장관이 물러날 가능성도 거론했다.
정책자문사 비컨 폴리시 어드바이저스는 러트닉 장관이 직접 책임을 떠안을 수도 있지만, 행정부가 대신 하급 관리를 문책할 가능성도 있다고 분석했다. 이 경우 트럼프 대통령과 개인적 친분이 없는 BIS 책임자 제프리 케슬러가 거론될 수 있다고 덧붙였다.
◆ 가족회사 고객사 데이터센터 규제 완화 논란…잠재적 이해충돌 소지
NYT에 따르면 러트닉 장관은 동남아시아 데이터센터에 대한 엔비디아 칩 판매 규제에 제동을 걸어 온 인물로 꼽힌다. 이들 데이터센터는 중국 밖에 있으면서 중국 기업에 AI 연산 능력을 빌려주는 역할을 한다.
문제는 이들 데이터센터 운영사 가운데 일부가 캔터 피츠제럴드의 고객이라는 점이다. 캔터 피츠제럴드는 러트닉 장관이 수십 년간 이끌다 정부 입성 후 아들들에게 경영을 넘긴 금융사다.
대표적인 곳이 싱가포르 기업 비트디어다. 비트디어는 내년 말레이시아 조호르에 엔비디아 최첨단 AI 서버 수억달러어치를 갖춘 데이터센터 'A201'을 열 예정이며, 이 시설은 중국 텐센트에 연산 능력을 제공할 가능성이 있는 것으로 전해졌다.
캔터는 올해 비트디어의 최대 10억달러 규모 주식 발행에서 판매 대행을 맡았고, 2024년에도 최대 2억5000만달러 규모의 주식 발행을 도왔다.
다만 NYT는 이 같은 거래가 캔터 전체 사업에서 차지하는 비중은 극히 일부이며 다른 투자은행들도 유사한 협력 관계를 맺고 있다고 전했다. 캔터의 투자가 러트닉 장관의 정책 판단에 영향을 미쳤다는 증거는 없다고도 명시했다. 다만 기술 수출 규칙을 설계하는 러트닉 장관의 역할을 고려하면 잠재적 이해충돌 소지가 있다고 지적했다.
상무부는 규제 대상을 싱가포르·말레이시아·태국·인도네시아·브라질·남아프리카공화국·노르웨이 등 7개국으로 한정하는 방안을 제안한 것으로 전해졌다. 규제도 앞으로 선적되는 칩에만 적용하고 기존 데이터센터는 제외하며, 중국 고객의 AI 모델 학습은 사전 허가 대신 정부 신고를 요구하는 수준으로 제한하는 내용이다.
바이든 행정부 관료 출신인 크리스 맥과이어 미국외교협회(CFR) 선임연구원은 "특정 국가 데이터센터에 대한 원격 접근만 제한하면 중국은 그 밖의 국가에서 빌려 쓸 것"이라고 지적했다.
상무부는 러트닉 장관이 모든 윤리 규정을 준수했으며, 아들들과 부처 업무나 회사 사업을 논의하지 않는다고 밝혔다.
◆ 의회도 러트닉 겨냥…12월 청문회 '시험대'
러트닉 장관은 오는 12월 10일 팀 스콧 의원(공화·사우스캐롤라이나)이 위원장을 맡은 상원 은행위원회에 출석하기로 했다. 스콧 위원장은 서한에서 "최근 사태는 국가안보와 경제적 이해가 막대하게 걸려 있으며, 의회와 시의적절하고 실질적인 소통이 필요함을 보여준다"고 밝혔다.
황 전 CEO가 트럼프 대통령과의 우호 관계를 바탕으로 지난해 받아낸 H200 칩의 중국 판매 승인을 두고도 러트닉 장관에게 책임을 묻는 목소리가 나온다.
론 와이든 상원 재무위원회 민주당 간사와 리처드 닐 하원 세입위원회 민주당 간사는 러트닉 장관에게 서한을 보내 H200 판매 승인 관련 기록을 보존하라고 요구했다. 이들은 "엔비디아 칩의 중국 구매자를 승인하는 상무부 절차에 심각한 실사 부재가 있었던 것으로 보인다"고 지적했다.
NYT는 앞서 상무부가 메가스피드의 엔비디아 칩 밀수 여부에 대한 조사를 중단하고, 케슬러의 조사 처리에 대한 우려로 사건을 법무부에 넘겼다고 보도했다. 다만 상무부와 법무부 모두 이를 확인하지 않았다.
내년 1월 민주당이 다수당이 되면 상원 외교위원장을 맡을 예정인 크리스 쿤스 민주당 상원의원(델라웨어)은 러트닉 장관이 메가스피드가 엔비디아의 첨단 칩을 받도록 허용해 "미국 국민을 실망시켰다"고 비판했다. 그는 "러트닉은 답해야 할 것이 많다"고 말했다.
kwonjiun@newspim.com