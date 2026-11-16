금융위원회, '해킹' 피해 금융보안원에 '근본적 쇄신' 주문

AI 핵심 요약beta
- 금융위가 16일 금융보안원 침해사고 원인 조사와 재발방지를 지시했다
- 금융보안원은 IT 시스템과 업무체계를 전면 재점검하고 소비자 피해를 막기로 했다
- 지난 9일 행정서식과 개인정보 등이 유출된 사실이 확인된 것으로 알려졌다
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사고 경위·원인 철저 조사, 시스템·업무체계 전반 재점검 지시
전수점검·보안관제 고도화 등 금융권 보안과제 차질 없는 이행 당부
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융위원회는 최근 해킹 사고가 발생한 금융보안원에 철저한 원인 조사와 재발방지 대책 마련을 지시했다.
16일 금융위에 따르면 신진창 부위원장은 이날 금융감독원 수석부원장과 함께 금융보안원 여의도 사무소에서 박상원 금융보안원장을 면담하고, 지난 9일 금융보안원에서 발생한 침해사고의 경위와 조사 상황 등을 확인했다.
금융위는 금융보안원에 사고 발생 경위와 원인을 빠짐없이 철저하게 조사하고, 재발 방지를 위해 IT 시스템과 업무체계 전반을 신속히 재점검하라고 지시했다. 혹시 발생할 수 있는 소비자 피해 방지에도 만전을 기할 것을 주문했다.
신 부위원장은 "금융보안원은 그 어느 기관보다도 스스로 가장 높은 수준의 보안역량과 책임감을 갖춰 금융권의 모범이 돼야 한다"고 강조했다. 이어 "이번 사고를 교훈 삼아 조직 운영, 업무체계, IT시스템 등 업무 전반을 근본적으로 쇄신하고, 국민 신뢰를 다시 회복할 수 있도록 실효성 있는 재발방지 대책을 조속히 마련할 것"을 당부했다.
그는 "금융보안원은 그간 금융권 침해사고에 대한 신속한 조사·대응, 금융권 보안역량 강화 지원 등 금융시스템 안전성 확보에 중요한 역할을 수행해 온 만큼, 금융보안원에 대한 국민 기대가 작지 않다"고 말했다.
그러면서 "이번 침해사고 수습과 재발방지 노력은 물론, 현재 정부와 함께 추진 중인 전 금융권 보안 전수점검, 보안관제체계 고도화, 중소형 금융권 보안지원 등 주요 보안정책 과제들에 대해서도 차질 없이 이행해 금융권 전체의 보안역량 강화라는 본연의 책무를 충실히 수행해 줄 것"을 강조했다.
금융위는 이번 방문이 인공지능(AI) 기술의 급속한 발전으로 사이버위협이 심화되고 금융권 침해사고가 잇따르는 상황에서, 금융권 사이버보안의 중추적 역할을 하는 금융보안원에서 사고가 발생한 데 대한 엄중한 상황 인식 아래 이뤄졌다고 설명했다.
앞서 금융보안원은 지난 9일 정보보호 상시평가 지원시스템에서 외부의 비정상적인 접근으로 정보가 유출된 사실을 확인했다. 금융보안원이 밝힌 유출 규모는 행정서식 약 200건, 서식에 포함된 이름·생년월일 등 개인정보 300여건, 가려진 이름·휴대전화번호와 이메일 등 시스템 이용자 정보 350여건이다.
ssup825@newspim.com