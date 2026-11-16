네이버, 카페 게시글 활용한 'AI 카페 에이전트' 시범 운영

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 16일 카페 게시글·댓글 기반 AI 에이전트 시범운영을 시작했다
- 네일동·테슬라 코리아·시크먼트 등 3곳에서 일부 회원에게 우선 제공했다
- 카페 등급별 열람 권한을 유지하며 향후 다양한 주제로 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
네일동·테슬라 코리아·시크먼트 등 3개 카페에 적용
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버가 카페에 축적된 게시글과 댓글을 활용해 이용자 질문에 답변하는 'AI 카페 에이전트'의 비공개 시범 운영을 시작했다고 16일 밝혔다.
네이버는 지난 9일부터 일본 여행 카페 '네일동', 전기차 카페 '테슬라 코리아', 명품 카페 '시크먼트' 등 3곳에서 AI 카페 에이전트 테스트를 진행하고 있다. 해당 카페에 가입한 만 14세 이상 회원 가운데 일부를 대상으로 우선 제공하며, 이용 범위를 단계적으로 확대할 예정이다.
AI 카페 에이전트는 이용자의 질문에 맞춰 카페 게시글과 댓글에서 관련 정보를 찾아 요약하고 원문을 함께 제공하는 서비스다. 실제 이용자들의 경험과 의견을 바탕으로 답변한다는 점이 특징이다. 예를 들어 전기차 배터리 소모량을 질문하면 회원들이 직접 경험한 사례를 정리하고, 여행 숙소에 대한 질문에는 회원들의 다양한 평가를 비교해 보여준다.
카페별 회원 등급에 따른 게시글 열람 권한도 유지된다. 외부 검색 공개가 허용된 게시글과 댓글은 네이버 검색과 동일한 기준으로 활용하고, 비공개 게시글은 질문한 회원이 열람할 수 있는 범위에서만 답변에 반영한다. 회원 등급이 높아지면 AI가 참고할 수 있는 정보의 범위도 넓어진다.
네이버는 시범 운영 결과를 바탕으로 적용 대상을 다양한 주제의 카페로 확대할 계획이다. 김은정 네이버 카페 리더는 "네이버 카페의 가치는 특정 주제에 대한 깊이 있는 지식과 회원들이 직접 경험하며 쌓은 생생한 노하우, 그리고 그 과정에서 형성된 관계에 있다"며 "AI 카페 에이전트가 카페 콘텐츠의 가치를 높이고 회원 간 소통과 참여를 더욱 활성화하는 원동력이 되길 기대한다"고 말했다.
flurry327@newspim.com