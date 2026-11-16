[로펌이슈] 바른, '개정 형소법 시행 2개월…기업 대응 전략' 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 바른은 16일 개정 형사소송법 관련 세미나 개최를 밝혔다
- 세미나는 3일 경찰·특사경 수사 변화와 기업 대응 전략을 다룬다
- 경찰 수사와 압수수색, 디지털 포렌식 등 실무 대응 방안을 제시한다
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경찰·특사경 출신 전문가 참여…단계별 기업 수사 대응 전략 제시
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 바른은 오는 12월 3일 서울 강남구 바른빌딩에서 '개정 형사소송법 시행 2개월, 경찰·특사경 수사 현장의 변화와 기업의 대응 전략'을 주제로 세미나를 개최한다고 16일 밝혔다.
지난달 2일 개정 형사소송법 시행으로 검찰청이 폐지되고 공소청과 중대범죄수사청(중수청)이 출범하면서 수사와 기소가 분리된 새로운 형사사법체계가 가동됐다. 검사의 직접수사권과 직접 보완수사권이 폐지되는 등 수사기관의 역할과 권한이 재편되면서 기업 역시 달라진 수사 절차에 맞춰 대응 전략을 마련해야 하는 상황이다.
이번 세미나는 개정 형사소송법 시행 2개월을 맞아 제도 변화가 실제 수사 현장에 미친 영향과 기업이 유의해야 할 실무 쟁점을 짚기 위해 마련됐다.
주요 내용은 ▲경찰 수사와 압수수색·디지털 포렌식 대응 ▲직접 보완수사권 폐지 이후 달라진 사건 처리 절차와 단계별 대응 방안 ▲특별사법경찰(특사경)의 행정조사 및 수사 실무 등이다.
특히 경찰과 식품의약품안전처 특사경 출신 전문가, 기업 형사사건 수행 경험이 풍부한 변호사들이 참여해 수사기관과 변호인 양측의 시각에서 주요 쟁점과 실무상 유의사항을 제시한다.
배시웅 변호사는 '형사사법제도 변화에 따른 기업 수사 대응 전략'을, 경찰수사대응팀장인 강동필 변호사는 '개정 형사소송법 시행 2개월, 경찰 수사 실무의 변화와 단계별 대응 전략'을 주제로 발표한다.
이어 식약처 부이사관 및 특별사법경찰관 출신인 강용모 상임고문이 '특사경 수사와 행정조사의 실제'를 주제로 발표하고 질의응답을 진행한다.
세미나는 기업 법무·준법 담당자 등을 대상으로 내달 3일 오후 2시부터 4시까지 바른빌딩 15층 대강당에서 열린다. 참가 신청 및 문의는 바른 홍보팀을 통해 하면 된다.
abc123@newspim.com