한화투자증권, 연금상담센터 개설 기념 이벤트 진

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 16일 연금상담센터 오픈 기념 이벤트를 시작했다
- 신규 연금계좌 개설 후 상담 완료 고객에게 네이버페이를 지급한다
- 타사 연금자산을 100만원 이상 이전하면 1만원을 추가 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
타사 연금 100만원 이상 이전하면 추가 혜택
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화투자증권이 연금상담센터 신설을 기념해 연금계좌 개설과 상담, 타사 연금자산 이전 고객을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다.
한화투자증권은 오는 12월 31일까지 '연금상담센터 오픈 이벤트'를 실시한다고 16일 밝혔다. 고객 맞춤형 연금관리 서비스를 알리고 신규 연금계좌 개설과 자산 이전을 지원하기 위해 마련한 행사다.
이번 이벤트는 참여 조건에 따라 2단계로 진행된다. 먼저 연금상담센터 소속 비대면 연금저축 또는 개인형퇴직연금(IRP) 계좌를 신규 개설하고 전화로 전문 상담을 완료한 고객에게 네이버페이 5000원을 지급한다.
상담은 고객이 연금상담센터로 직접 전화해 진행해야 한다. 한화투자증권은 통화 연결이 지연되는 경우를 고려해 콜백 서비스도 운영한다.
1단계 참여 고객이 신규 개설한 계좌로 다른 금융회사의 연금자산을 100만원 이상 이전하면 네이버페이 1만원을 추가로 받을 수 있다. 이전 금액은 이전일 평가금액을 기준으로 산정하며, 이벤트 기간 안에 이전을 완료해야 한다. 연금저축 이전 금액을 계산할 때는 퇴직금이 제외된다.
이번 이벤트는 한화투자증권이 별도로 진행하는 '2026년 4분기 연금(연금저축·IRP) 순입금 이벤트'와 중복 참여할 수 있다. 다만 IRP 계좌는 관련 규정에 따라 연간 리워드 한도 3만원이 적용된다.
한화투자증권은 올해 연금상담센터를 신설하고 연금저축과 IRP, 확정기여형(DC) 퇴직연금 관련 상담 서비스를 제공하고 있다. 연금제도 이해부터 자산 운용, 연금 수령 방법과 절세 전략까지 고객별 상황에 맞춘 상담을 지원한다.
김승룡 한화투자증권 연금본부 상무는 "연금상담센터 오픈을 기념해 고객에게 실질적인 혜택과 전문 상담 경험을 제공하고자 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객 눈높이에 맞춘 쉽고 체계적인 연금관리 서비스를 이어가겠다"고 말했다.
자세한 내용은 한화투자증권 홈페이지 또는 연금상담센터를 통해 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com