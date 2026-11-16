아프리시테, 롯데 센텀시티점서 첫 팝업스토어 운영

AI 핵심 요약beta
- 아프리시테가 13일부터 부산 롯데백화점 센텀시티점에 팝업스토어를 열었다
- 2026년 가을·겨울 컬렉션과 천연 모피 제품을 선보인다
- 팝업 방문 고객에게 최대 15% 구매 혜택과 사은품을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 모피 브랜드 아프리시테(APRICITÉ)가 부산 지역에서 첫 팝업스토어를 열고 고객 접점 확대에 나선다. 아프리시테는 11월 13일부터 12월 8일까지 롯데백화점 센텀시티점 1층에서 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.
이번 행사는 서울 삼성동 프라이빗 쇼룸 외에 부산 지역 고객들에게 브랜드 컬렉션을 소개하기 위해 마련됐다. 현장에서는 2026년 가을·겨울 시즌 컬렉션 'Quiet Apricity'를 중심으로 다양한 모피 제품을 선보인다.
아프리시테는 'Apricity'를 브랜드명으로 사용하며, 스스로를 아끼는 태도와 개인의 고유한 아름다움을 표현하는 방향성을 바탕으로 컬렉션을 전개하고 있다.
이번 팝업의 주요 제품은 링스와 세이블 컬렉션이다. 160여 년 역사의 그리스 아뜰리에와 이탈리아 밀라노 기반 모피 하우스의 제품을 선별했으며, 100% 천연 원피를 사용한 라인업을 구성했다. 링스 후드 재킷을 포함한 일부 제품은 아프리시테 단독 디자인으로 선보인다.
브랜드의 시그니처 밍크 라인도 함께 소개된다. 대표 제품인 렛아웃 코트에는 100% 유럽산 피메일(Female) 원피를 적용했다. 또한 풀 렛아웃(Full Let-out) 공법과 3D 입체 패턴을 활용해 모피 소재의 특성을 살리면서 자연스러운 착용 실루엣을 구현했다.
팝업스토어에서는 부산 첫 행사 개최를 기념해 최대 15%의 구매 혜택을 마련했다. 전 구매 고객에게 키링을 제공하며, 11월 13일부터 22일까지 200만원 이상 구매 고객에게는 구매 금액대별로 5% 상당의 롯데상품권을 증정한다.
초청 고객을 위한 별도 프로그램도 운영한다. 아프리시테는 최상위 블랙 라인 'PRIVÉ'를 먼저 살펴볼 수 있는 VIP 프라이빗 프리뷰를 진행해 주요 컬렉션을 소개할 예정이다.
아프리시테 박소연 대표는 "스스로를 비추는 볕이 주변으로 번져나가듯, 모피 본연의 가치를 부산 고객들께 직접 선보이게 되어 뜻깊다"고 전했다.
한편 아프리시테는 서울 삼성동에 프라이빗 예약제 쇼룸 'APRICITÉ Maison de Seoul'을 운영하고 있다. 해당 쇼룸에서는 고객별 취향을 고려한 1:1 큐레이션과 전 제품 대상 평생 케어 서비스(Lifetime Care)를 제공한다.
whitss@newspim.com