한국투자밸류운용, 손실 부담 낮춘 'K-파워3' 출시

AI 핵심 요약beta
- 한국투자밸류자산운용이 16일 손익차등형 공모펀드를 출시했다.
- AI·에너지 전환 등 7개 테마에 분산투자하는 재간접형 상품이다.
- 운용사가 손실을 우선 부담하지만 초과 손실은 원금 손실로 이어질 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
운용사 후순위 투자로 손실 일부 우선 부담, 원금보장 상품은 아냐
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자밸류자산운용이 국내 증시의 저평가 매력과 구조적 성장 기회를 동시에 추구하는 손익차등형 펀드를 선보인다. 인공지능(AI)과 에너지 전환, 기업 지배구조 개선 등 7개 투자 테마에 분산투자하고, 운용사가 손실을 우선 부담하는 구조로 일반 투자자의 위험을 일부 완화한 것이 특징이다.
한국금융지주 계열사 한국투자밸류자산운용은 공모 손익차등형 펀드 '한국밸류 K-파워3 증권투자신탁(사모투자재간접형)'을 출시한다고 16일 밝혔다.
이번 상품은 국내 주식시장의 주요 성장 테마에 투자하는 7개 사모펀드를 편입하는 재간접형 구조다. 한국투자밸류자산운용이 3개, 한국투자신탁운용이 4개 하위 펀드의 운용을 각각 담당한다.
투자 대상은 에너지 대전환과 코어 밸류체인, 글로벌 리더스, K-뉴그로스, AI 확장산업, K-거버넌스, 주주성장 등 7개 테마다. 각 하위 펀드에 약 14%씩 균등 배분해 특정 업종이나 투자 전략에 대한 집중도를 낮추고 다양한 성장 기회를 확보한다는 계획이다.
전체 운용은 정상진 한국투자밸류자산운용 최고투자책임자(CIO)가 총괄한다. 정 CIO가 30여년간 국내 주식시장에서 쌓은 운용 경험을 바탕으로 기업 실적 개선과 산업구조 변화에 따른 수혜가 기대되는 종목을 발굴할 예정이다.
일반 투자자의 손실 부담을 일부 완화하기 위한 손익차등형 구조도 적용했다. 한국투자밸류자산운용이 후순위 투자자로 참여해 하위 펀드에서 손실이 발생하면 약정된 범위 내에서 손실을 우선 부담하는 방식이다.
다만 운용사의 후순위 투자금액을 초과하는 손실이 발생하면 일반 투자자인 선순위 투자자에게도 원금 손실이 발생할 수 있다. 원금이 보장되는 상품은 아니다.
조기상환 조건도 마련했다. 펀드 설정 후 1년이 지난 시점부터 기준가격이 사전에 정한 요건을 충족하면 조기상환을 추진한다.
한국투자밸류자산운용에 따르면 앞서 출시한 공모 손익차등형 펀드 7개는 모두 조기상환됐으며, 평균 조기상환 기간은 약 9개월이었다. 다만 이는 기존 상품의 운용 결과로, 이번 상품의 조기상환 여부나 시점은 향후 운용 성과와 약정 조건에 따라 달라진다.
한국밸류 K-파워3는 한국투자증권을 통해 판매된다. 모집 기간은 16일부터 23일까지이며, 펀드 설정 예정일은 24일이다.
상품의 구체적인 투자 조건과 위험 요인 등은 한국투자증권 영업점과 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com