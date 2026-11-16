1000대 기업 여성 CEO 역대 최다…전문경영인은 1%뿐

AI 핵심 요약beta
- 한국CXO연구소가 16일 국내 1000대 기업 여성 CEO가 47명으로 집계됐다고 밝혔다.
- 여성 CEO 비중은 3.3%였으며 오너가 출신이 66%, 전문경영인은 1.1%에 그쳤다.
- 여성 전문경영인 육성을 위해 채용부터 CEO까지 체계적인 성장 경로가 필요하다고 제언했다.
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총수일가 출신이 66%…여성 전문경영인 육성 과제
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 매출 1000대 기업의 여성 최고경영자(CEO)가 역대 최다를 기록했지만 전체 CEO에서 차지하는 비중은 여전히 3%대에 머문 것으로 나타났다. 특히 총수일가 출신을 제외한 여성 전문경영인 비중은 1%에 불과했다.
최근 미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 창업자 젠슨 황의 사임 이후 여성 전문경영인인 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)에게 임시 CEO를 맡기면서 여성 리더십이 주목받고 있지만, 국내 기업의 여성 전문경영인 육성 기반은 여전히 취약한 실정이다.
16일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 지난해 별도 매출 기준 국내 1000대 기업의 대표이사 1412명 가운데 여성은 47명(3.3%)으로 집계됐다.
여성 CEO는 2022년 32명(2.4%)에서 2023년 40명(2.9%), 2024년 42명(3.0%), 2025년 43명(3.1%)으로 꾸준히 증가했다.
다만 올해 여성 CEO 47명 가운데 오너가 출신은 31명(66%)으로 3분의 2가량을 차지했다. 전문경영인은 16명으로 전체 대표이사의 1.1%에 그쳤다.
주요 여성 전문경영인으로는 최수연 네이버 대표이사, 정신아 카카오 대표이사, 이선주 LG생활건강 대표이사, 김정아 이노션 대표이사 등이 이름을 올렸다.
출생연도별로는 1970년대생이 22명(46.8%)으로 가장 많았다. 이어 1980년 이후 출생자 13명, 1960년대생 8명, 1960년 이전 출생자 4명 순이었다. 최연소 여성 CEO는 1990년생인 박은진 디와이에이(DYA) 대표이사 부사장이었다.
출신 대학은 연세대와 이화여대가 각각 10명으로 가장 많았고 서울대가 4명으로 뒤를 이었다. 세 대학 출신이 전체 여성 CEO의 51.1%를 차지했다.
보유 주식평가액이 100억원을 넘는 여성 CEO는 19명으로 집계됐다. 이부진 호텔신라 사장이 14조6106억원으로 가장 많았으며 박은희 코스메카코리아 대표이사(2448억원), 김정수 삼양식품 회장(1010억원)이 뒤를 이었다.
오일선 한국CXO연구소장은 "여성 전문경영인을 꾸준히 배출하려면 채용부터 중간관리자, 임원, CEO로 이어지는 성장 경로를 체계적으로 마련해야 한다"며 "핵심 보직에서 사업 성과를 책임지며 경영 역량을 입증할 기회를 넓혀 나가는 것이 중요하다"고 말했다.
syu@newspim.com