해진공, 어업인 생명 지킨다…자동팽창 구명조끼 620개 보급

AI 핵심 요약beta
- 한국해양진흥공사는 16일 전남 어업인에게 구명조끼 620개를 지원했다
- 이번 지원은 취약계층 어업인의 해양사고 인명피해 예방을 위해 마련했다
- 영암·신안·무안 어업인에게 자동팽창식 구명조끼를 수요별로 배분했다
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영암·신안·무안 취약계층 어업인 안전 강화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국해양진흥공사(사장 안병길)가 어업인의 해양사고 인명피해를 예방하기 위해 6000만원 상당의 자동팽창 구명조끼 620개를 지원했다.
해양진흥공사는 지난 12일 희망브리지 전국재해구호협회와 협력해 전남 영암군과 신안군, 무안군 등 지역 어업인에게 구명조끼 620개를 전달했다고 16일 밝혔다.
이번 지원은 안전 장비 마련에 어려움을 겪는 취약계층 어업인의 해양사고 대응력을 높이고 인명피해를 예방하기 위해 마련됐다.
특히 올해 7월 1일부터 모든 어선 승선원의 구명조끼 착용이 의무화됨에 따라 어업 현장의 안전 장비 보급을 지원한다는 취지다. 해당 법률에 따라 어선 승선 인원이 2명 이하인 경우에도 기상특보 발효 여부와 관계없이 구명조끼 등을 착용해야 한다.
이번에 지원한 구명조끼는 물에 빠졌을 때 자동으로 팽창하는 조끼형 제품이다. 고령자나 혼자 조업하는 어업인도 사용할 수 있으며, 모두 한국해양교통안전공단 인증을 받은 제품이다.
지원 대상은 맨손어업인과 양식장 작업자, 고령 조업자, 신규 어업인 등이다. 지역별로는 영암군 100개, 신안군 200개, 무안군 320개를 수요에 따라 배분했다.
안병길 해진공 사장은 "구명조끼는 어업인의 생명을 지키는 기본 장비로, 강화된 안전기준이 어업현장에 정착할 수 있도록 기준에 적합한 장비를 갖추고 실제 조업 환경에서 착용하는 문화가 정착돼야 한다"고 말했다.
이어 "이번 지원이 어업인들의 안전의식을 높이고 보다 안전한 조업 환경을 조성하는 데 도움이 되기를 바란다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com