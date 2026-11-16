원주시 "성매매집결지 '희매촌' 폐쇄"…법·원칙 강력 적용

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 16일 학성동 희매촌 폐쇄를 공식 밝혔다.
- 시는 학생 안전과 주민 불안 해소에 역량을 집중한다.
- 경찰·소방·시민단체와 공조해 위법행위를 단속한다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 16일 학성동 성매매집결지 '희매촌'을 폐쇄한다고 밝혔다. 이는 민선 9기 핵심사업으로 불법 성매매 근절 및 지역주민 안전 확보를 목표로 한 강력한 행정 대응을 예고한 것이다.
시는 희매촌 폐쇄가 지역 사회의 시급한 정책과제로 간주되며 인근 초등학교 학생들의 안전한 교육환경 조성과 주민 불안 해소, 쾌적한 주거환경 회복을 위해 모든 역량을 집중할 계획이다.
원주시는 그동안 관계 기관과의 합동점검, 야간 순찰, 성매매 피해 상담실 운영 등을 통해 대응해 왔다. 앞으로는 관련 부서 간 협업을 더욱 강화하고 적발된 위법사항에 대해서는 법령에 따른 행정처분을 포함한 모든 가능한 행정 수단을 적극 사용할 예정이다.
특히 시는 지난 7월 정부 관계부처가 마련한 '성매매집결지 폐쇄 추진 강화방안'에 따라 경찰과의 공조 체계를 더욱 강화할 방침이다. 정부 대책의 핵심 사항인 성매매업소 영업시간대 인력 배치, 성매매 장소 제공 건물주 및 관련자 수사, 범죄 수익 추적 및 환수, 피해 여성 보호 조치 등이 원주경찰서와의 협의를 통해 실질적으로 이행될 예정이다.
또 소방서 등 유관기관과의 합동 점검을 통해 각 기관의 역할에 따른 입체적 대응을 이어가 실효성을 높이기로 했다. 시민사회단체와의 협력도 강화되며 원주시는 시민사회의 경험과 전문성을 정책 추진 과정에 반영하고 성매매 근절을 위한 민관 공동 활동을 지속적으로 펼칠 계획이다.
이미선 원주시 여성가족과장은 "희매촌 폐쇄에 대한 원주시의 의지는 확고하다"며 "불법 성매매를 근절하기 위해 행정수단을 적극 활용하고 앞으로도 경찰과 관계기관, 시민사회와 함께 법과 원칙에 따라 폐쇄 정책을 일관되게 추진하겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com