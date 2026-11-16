美·동맹국, 대중국 AI 공급망 보호 '샌프란시스코 선언' 서명…한국도 참여

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과 동맹국들이 중국에 맞서 인공지능(AI)의 근간이 되는 핵심 기술과 공급망을 공동 보호하기 위한 합의에 서명했다.

15일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국과 일본·호주·이스라엘·영국 등은 보호 강화가 필요한 AI 핵심 기술 및 공급망의 공동 목록을 작성하기로 합의했다.

15일(현지시간) 중국 선전에서 한 사람이 제33차 아시아태평양경제협력체( APEC ) 정상회의를 보여주는 전광판 앞을 지나가고 있다. [사진= 로이터 뉴스핌]

제이콥 헬버그 미 국무부 경제차관은 한국과 인도, 카타르, 아랍에미리트(UAE) 역시 이 같은 내용을 담은 '지속 가능한 번영의 안전한 토대를 위한 샌프란시스코 선언(San Francisco Declaration on the Secure Foundations of Enduring Prosperity, 이하 '샌프란시스코 선언)'에 서명했다고 FT에 밝혔다. 독일과 스웨덴, 네덜란드, 유럽연합(EU) 집행위원회는 다음 주 서명할 예정이다.

이번 합의는 미국 주도의 AI 공급망 협력 구상인 '팍스 실리카(Pax Silica)'의 일환이다. 특히 AI 분야에서 중국의 패권 경쟁 심화에 맞서 반도체와 핵심 광물, 에너지에 이르는 AI 관련 공급망의 회복탄력성을 높이려는 조치다.

헬버그 차관은 "반도체 설계 노하우와 제조 장비, 이를 선적하는 항만이 모두 다른 나라에 있을 수 있다"며 "샌프란시스코 선언이 역사적인 이유는 팍스 실리카 참여국들이 이러한 기술과 배후 인프라의 안보를 '공동의 책임'으로 다루기로 합의했기 때문"이라고 강조했다.

이번 선언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 19일(목요일) 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석과 회담을 앞둔 가운데 나왔다. 미국은 양국 정상이 지난해 말 타결한 무역전쟁 휴전 합의를 중국이 이행하지 않고 있다고 비판해 왔다.

헬버그 차관은 이번 합의가 도널드 트럼프 대통령이 AI를 지칭해 부르는 '초지능(SI·Super Intelligence)' 분야의 민감 기술과 핵심 인프라가 무엇인지에 대해 각국이 공감대를 형성하는 데 도움이 될 것이며, 공급망 다변화가 필요한 지점에 대한 중요 정보 공유도 촉진할 것이라고 설명했다.

선언문은 "경제 안보는 국가 안보의 근간"이라며 "위해를 가하려는 세력으로부터 핵심 시스템과 기술을 보호하지 않고서는 어떤 나라도 안전할 수 없다"고 명시했다. 아울러 적대적 행위자에 의한 탈취나 불법 이전, 획득 시 중대한 군사적·정보적 우위를 제공할 수 있는 AI 관련 민감 기술을 보호하기 위한 노력을 강화하기로 했다.

서명국들은 또 AI 관련 투자를 유치하기 위한 경제 허브 구축 등 AI 공급망 강화를 위한 다양한 현안을 다룰 실무그룹(워킹그룹)도 구성할 계획이다.

wonjc6@newspim.com