LS일렉트릭, 美 빅테크에 1300억원 규모 전력 인프라 공급

AI 핵심 요약beta
- LS일렉트릭은 16일 미국 빅테크 데이터센터에 1300억원 규모 전력설비를 공급했다
- LS일렉트릭은 38kV 고압·저압 배전반을 순차적으로 공급한다
- LS일렉트릭은 북미 생산거점을 기반으로 차세대 전력망 사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
초기 구축 이어 확장 사업까지 연속 수주…북미 시장 공략 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS일렉트릭이 미국 빅테크 기업의 초대형 인공지능(AI) 데이터센터 프로젝트에 1300억원 규모의 전력 인프라를 공급한다.
LS일렉트릭은 글로벌 빅테크 기업과 약 9383만달러(약 1300억원) 규모의 하이퍼스케일 데이터센터 전력 시스템 공급 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 계약에 따라 LS일렉트릭은 데이터센터 전력망의 핵심 설비인 38kV 고압 배전반과 저압 배전반을 순차적으로 공급할 예정이다.
LS일렉트릭은 해당 빅테크 기업이 미국 현지에서 추진하는 대형 데이터센터 프로젝트의 초기 구축 단계부터 참여해 왔다. 이번 확장 프로젝트에서도 고압 배전반을 연속 수주하며 공급 범위를 확대하게 됐다.
회사는 청주 스마트팩토리와 미국 유타주 소재 'LS일렉트릭 유타', 텍사스주 '배스트럽 캠퍼스' 등 국내외 생산거점을 기반으로 북미 고객사에 대한 납기 대응력을 강화하고 있다.
차세대 데이터센터 전력 인프라 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 현재 주류인 교류(AC) 배전뿐 아니라 직류(DC) 배전 시장으로 사업 영역을 확대한다는 방침이다.
LS일렉트릭은 충남 천안 사업장에서 직류 배전을 제조공장에 상용화한 'DC팩토리'를 운영하고 있다. 이곳에는 반도체 변압기(SST), 반도체 차단기(SSCB), 에너지저장장치(ESS) 등 핵심 기술을 적용해 차세대 전력망과 데이터센터 환경에 대한 실증을 진행하고 있다.
LS일렉트릭 관계자는 "이번 수주는 당사의 전력기기 품질 경쟁력과 북미 시장에서의 프로젝트 대응 역량을 다시 한번 인정받은 결과"라며 "최근 다른 빅테크 기업과 장기공급계약을 체결한 데 이어 앞으로도 고객 요구에 맞춘 솔루션을 제공하며 사업을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com