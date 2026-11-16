해양교통안전공단·전자기술연구원, AI로 선박사고 예방…안전기술 '공동개발'

AI 핵심 요약beta
- 한국해양교통안전공단과 전자기술연구원이 13일 AI 해양안전 기술개발 협약을 체결했다
- 양 기관은 어선 설계 데이터 플랫폼과 자가진단 기술개발에 협력한다
- 전기·자율운항 선박과 항로표지 분야의 AI 안전기술 개발도 추진한다
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전기·자율운항 선박 안전기술 공동 연구 추진
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국해양교통안전공단(KOMSA, 이사장 안영철)이 한국전자기술연구원(KETI, 원장 노건기)과 인공지능(AI)을 활용해 선박 사고를 예방하고 해양교통 안전기술을 공동 개발한다.
해양교통안전공단은 지난 13일 한국전자기술연구원 본원에서 해양교통 분야 AI 기반 기술개발과 인공지능 전환(AX)을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약은 공단의 선박 안전 전문성과 연구원의 AI·데이터 기술을 결합해 해양교통 분야의 기술개발을 확대하기 위해 마련됐다.
양 기관은 그동안 'AI 기반 어선안전 설계 데이터 플랫폼 개발 및 실증', '연근해어선 안전관리 기술개발', '해양배터리 특화 데이터 허브 플랫폼 구축 기술개발' 등 국가연구개발과제를 공동 수행해 왔다.
이번 협약에 따라 양 기관은 ▲AI 기반 어선 설계 데이터 플랫폼 및 자가진단 기술개발 ▲전기·자율운항 선박 등 차세대 선박 AI 안전기술 개발 ▲항로표지 기술의 인공지능 전환 및 신기술 개발 ▲기술사업화 및 상호 교류 확대 등에 협력한다.
특히 AI와 데이터 기술을 활용해 어선의 안전성을 높이고, 전기·자율운항 선박 등 차세대 선박에 적용할 안전기술 개발에도 나선다.
항로표지 분야에도 AI 기술을 접목해 새로운 기술을 개발하고, 해양교통 안전관리 체계의 고도화를 추진할 계획이다. 아울러 공동 연구개발을 통해 신기술의 산업화 기반을 마련하고, 관련 국가연구개발사업도 함께 발굴·추진할 방침이다.
안영철 해양교통안전공단 이사장은 "이번 협약을 통해 연구개발 성과가 실제 해양안전 현장에 활용될 수 있도록 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com