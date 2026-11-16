크래프톤, 개발자 교류 행사 'KDC WEEK 2026' 개최

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 12~13일 서울 성수동에서 개발자 교류 행사를 열었다
- 전 세계 구성원과 외부 게스트 등 1000여 명이 행사에 참석했다
- 게임 기획·프로그래밍·인공지능 등 27개 발표 세션이 진행됐다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 11월 12~13일 서울 성수동 'PUBG 성수'에서 개발자 교류 행사 'KDC WEEK 2026'을 열었다. 전 세계 크래프톤 구성원과 외부 게스트 등 1000여 명이 참석했다.
KDC(KRAFTON Developers Connect)는 2011년 시작된 크래프톤의 개발 문화로 구성원들이 자발적으로 모여 경험과 인사이트를 나누는 자리다. 올해는 '새로운 기술과 게임의 새 가능성에 도전하는 개발자들의 여정'을 주제로 진행됐다.
행사에서는 게임 기획, 프로그래밍, 인공지능 등 분야별 27개 발표 세션이 열렸다. 개발 과정의 시행착오를 나누는 라운드테이블과 폐기된 캐릭터의 초기 프로토타입을 모은 전시 'Failure Museum'도 마련됐다. 세션 사이마다 교류 시간을 둬 직군과 스튜디오의 경계를 넘어 소통할 수 있도록 했다.
27개 세션 중 14개를 해외 연사가 맡았다. 언노운 월즈, 탱고 게임웍스, 일레븐스 아워 게임즈 등 산하 해외 스튜디오 개발자들이 제작 경험을 공유했다. 파트너사와 투자사, 인디 게임 개발자 등도 초청해 게임 생태계 전반으로 교류를 넓혔다.
13일에는 '제2회 게임제너레이션 문화비평 대담회'가 열렸다. 변영주 감독, 이우혁 작가, 이준영 드림모션 대표가 영화·소설·게임을 넘나드는 '이야기의 힘'에 대해 대담을 나눴다. 게임제너레이션은 크래프톤의 후원으로 게임문화재단이 발간하는 게임비평 전문 웹진이다.
김영화 크래프톤 People Dept. 실장은 "KDC는 크래프톤 개발자들이 스스로 만들어 온 문화이자 서로의 도전과 발견을 나누며 함께 성장하는 자리"라며 "앞으로도 개발자들이 서로 연결되고 도전할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com