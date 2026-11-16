현대차, 전 사업장서 '세이프티 컬처 위크' 진행…안전문화 강화

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 9일부터 13일까지 전 사업장에서 안전 캠페인을 진행했다
- 캠페인은 안전 메시지와 경영진 점검, 안전골든벨 등으로 구성됐다
- 현대차는 임직원 참여를 통해 현장 안전문화 확산에 나섰다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 임직원의 안전의식을 높이고 사업장 내 안전문화를 확산하기 위해 전사 안전 캠페인인 '세이프티 컬처 위크'를 진행했다.
현대차는 지난 9일부터 13일까지 5일간 국내 전 사업장에서 '2026년 하반기 세이프티 컬처 위크'를 실시했다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 현대차 최고안전보건책임본부(CSO) 주관으로 진행됐으며 울산·전주·아산공장을 비롯해 연구소, 국내사업본부, 본사 등 전 사업장이 참여했다.
프로그램은 전사 안전 메시지 전달, 경영층 리더십 활동, H-안전골든벨, 현장별 맞춤형 활동 등 4개 분야로 구성됐다.
현대차는 끼임 사고와 넘어짐, 건강관리 등 주요 안전 주제를 담은 카드뉴스를 임직원에게 매일 전달하고, 자체 안전 브랜드인 '바로제로'의 가치를 담은 안전만화를 사내방송으로 방영했다.
경영진도 현장 안전점검에 나섰다. 각 사업장 사업부장들은 직접 작업 현장을 살펴보고 위험요인을 확인하는 등 작업 환경 개선 활동을 진행했다.
임직원 참여형 프로그램인 '2026 H-안전골든벨'도 온·오프라인으로 열렸다. 온라인 예선을 거쳐 지난 11일 진행된 행사에는 최영일 현대차 최고안전보건책임본부 대표이사가 참석해 현장 안전문화 정착의 중요성을 강조했다.
현대차 관계자는 "세이프티 컬처 위크는 임직원 모두가 안전의 주체가 돼 함께 참여하고 실천하는 안전문화 확산의 장"이라며 "앞으로도 일상에서 안전을 실천하는 기업문화가 현장에 뿌리내릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com