KT, 18일부터 PASS 앱으로 교통 과태료 고지서 제공

AI 핵심 요약beta
- KT가 16일 경찰청과 18일부터 교통 과태료 모바일 전자고지를 시행한다고 밝혔다
- 교통 과태료 고지서는 본인인증 후 PASS 앱에서 사유와 납부기한을 확인할 수 있다
- 경찰청은 18일부터 12월 9일까지 시범 운영하며 미열람 시 종이우편으로 발송한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
종이우편 병행 운영…미열람 시 재안내
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT가 경찰청과 함께 교통 과태료 고지서를 모바일로 제공하는 전자고지 서비스를 오는 18일부터 시행한다고 16일 밝혔다.
이번 서비스는 기존 종이우편으로 발송하던 교통 과태료 고지서를 본인인증을 거쳐 PASS 앱에서 확인할 수 있도록 한 것이 특징이다. 이용자는 과태료 부과 사유와 납부기한 등을 모바일 앱으로 확인할 수 있다.
서비스를 이용하려면 최초 1회 PASS지갑에 가입하고 공인전자주소 등록 약관에 동의해야 한다. 이후에는 간단한 본인인증만으로 고지서를 열람할 수 있다. 본인확인을 거쳐야 고지 내용을 확인할 수 있어 개인정보 노출 위험을 줄이고, PASS 앱에서 직접 고지서를 확인하도록 해 스미싱 등 전자금융사기 예방에도 도움이 될 것으로 기대된다.
경찰청은 오는 18일부터 12월 9일까지 모바일 전자고지 서비스를 시범 운영한다. 고지서는 카카오톡 알림톡으로 먼저 발송되며, 24시간 이내 열람하지 않으면 PASS 앱으로 다시 발송된다. 이후에도 24시간 동안 확인하지 않으면 종이우편으로 발송된다. 스미싱 피해를 막기 위해 일반 문자메시지로는 고지서를 발송하지 않는다.
전명준 KT 엔터프라이즈서비스본부장(상무)은 "PASS 전자고지를 통해 국민들이 교통 과태료 고지를 보다 편리하고 안전하게 확인할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 PASS 전자고지를 다양한 공공 분야로 확대해 국민이 체감할 수 있는 디지털 행정 서비스 개선에 기여하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com