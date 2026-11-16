필리핀·중국 순방 李대통령 "높아진 위상에 걸맞게 국익 지키고 역할 확대"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 16일 아세안·APEC 정상회의 참석차 출국했다
- 이 대통령은 높아진 한국 위상에 맞춰 국익과 국제사회 역할을 확대하겠다고 밝혔다
- AI·문화·공급망 협력과 한반도 평화, 국민·기업 지원 성과를 내겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 16일 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의와 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 앞두고 "국제사회에서 대한민국의 위상이 몰라보게 높아졌다"며 "높아진 위상에 걸맞게 국익을 지키고 역할을 확대하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 페이스북에 "필리핀에서 열리는 아세안 관련 정상회의와 중국에서 열리는 APEC 정상회의 참석차 오늘 출국한다"며 "그만큼 대한민국에 거는 기대도 대한민국의 역할도 커졌다"고 말했다.
이어 "차질 없이 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "지난해 경주 APEC 정상회의에서 논의했던 협력 과제들이 실제 성과로 이어질 수 있도록 후속 협력을 이어가겠다"고 했다.
그러면서 "아세안 국가들과의 경제·외교 협력 확대와 더불어 아시아태평양 국가들과 함께 성장 번영하는 길도 모색하겠다"고 강조했다.
이 대통령은 또 "인공지능(AI)과 문화창조 산업 등 미래성장 분야 협력, 에너지 공급망 불안과 초국가 범죄 등 여러 나라가 함께 풀어야 할 문제에도 주도적인 역할로 성과를 이끌겠다"며 "한반도 평화공존을 위한 국제사회의 지지를 넓히는 것도 빼놓을 수 없는 일"이라고 덧붙였다.
아울러 "외교 성과를 우리 국민과 우리 기업이 체감할 수 있도록 하겠다"며 "해외에 있는 우리 국민은 더 안전하고, 우리 기업들은 세계시장에서 더 많은 기회를 얻을 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 했다.
the13ook@newspim.com