잡코리아 "15년 이상 경력 인재 찾는 기업 30% 늘어"

AI 핵심 요약beta
- 잡코리아가 16일 15년 이상 경력자 채용 공고가 30% 늘었다고 밝혔다
- 15~19년 경력 공고가 33% 늘며 증가 폭이 가장 컸다
- 베테랑 채용에서도 AI 활용 역량을 요구하는 비중이 10%로 높아졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 인공지능(AI) 시대에 오랜 실무 경력을 갖춘 베테랑 인재를 찾는 기업이 늘고 있는 것으로 나타났다.
16일 잡코리아에 따르면 올해 10월까지 지원 자격으로 경력 15년 이상을 내건 공고는 지난해 같은 기간보다 30% 늘었다. 이는 경력직 공고 전체 증가율 11.5%의 2배를 웃도는 수치다. 연차별로는 15~19년 공고가 33% 늘어 다른 연차 대비 증가 폭이 가장 컸다.
매년 상반기 기준으로 경력직 공고 가운데 15년 이상 경력을 요구한 공고의 비중은 5년 새 2배 수준으로 커졌다. 같은 기간 경력직 공고는 17% 줄었지만, 15년 이상 공고는 64% 늘었다. 15년 이상 경력자를 찾은 기업도 50% 증가했다.
직무별로는 ▲엔지니어링·설계 48% ▲법무·사무·총무 37% ▲건축·시설 32% ▲제조·생산 29% 등 기술·관리 분야에서 15년 이상 공고가 고르게 늘었다. 기업 규모별 증가율은 대기업 49%, 중견기업 39%, 중소기업 25% 순이었다.
베테랑에게도 AI 활용 역량을 묻는 공고가 늘었다. 경력 15년 이상 공고 가운데 'AI'를 언급한 공고의 비중은 지난해 6%에서 올해 약 10%로 상승했다. AI 언급 비중은 경력 10~14년과 10년 미만 공고에서도 비슷한 폭으로 높아져, 연차와 관계없이 AI 활용 역량을 요구하는 추세다.
잡코리아 관계자는 "기업들이 연차보다 실무 역량을 중시하면서, 오랜 경력과 노하우를 갖춘 베테랑을 직접 찾는 흐름이 뚜렷해지고 있다"고 말했다.
tack@newspim.com