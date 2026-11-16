日, 아세안과 AI·양자기술 공동개발...'브리지 아시아' 구상 추진

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 정부가 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 국가들과 인공지능(AI)·양자기술 등 첨단 분야의 공동연구와 사업화를 추진한다.

중국이 첨단기술 분야에서 경쟁력을 빠르게 높이는 가운데 아세안과 호주까지 참여하는 협력 체계를 구축해 기술 경쟁력을 강화하고 시장을 확보하려는 구상이다.

16일 NHK에 따르면 다카이치 사나에 일본 총리는 17일 필리핀 마닐라에서 열리는 아시아 제로 에미션 공동체(AZEC) 정상회의에서 '브리지 아시아 이니셔티브'를 제안하는 방안을 조율하고 있다.

이 구상은 일본과 동남아시아, 호주의 기업 및 연구기관이 AI와 양자기술, 탈탄소 등 첨단기술 분야에서 국제 공동연구를 추진하는 것이 골자다. 연구 성과를 실제 사회와 산업 현장에 적용하는 단계까지 협력을 확대하는 방안도 담고 있다.

일본이 아세안과의 첨단기술 협력을 추진하는 배경에는 중국의 기술 경쟁력 강화에 대한 경계가 깔려 있다.

중국이 AI와 양자기술 등 미래 산업에서 존재감을 키우는 상황에서 일본은 동남아시아 국가들과 공동 연구·개발 기반을 마련해 기술 경쟁력을 높이고 관련 시장을 선점하겠다는 전략이다.

이는 일본의 아세안 협력 범위가 안보와 에너지, 공급망을 넘어 첨단산업으로 확대되고 있음을 보여준다. 일본은 그동안 아세안 국가들과 해양안보 협력과 에너지 공급망 안정화 등을 추진해 왔다.

이번 구상은 여기에 기술 개발과 산업 육성을 더해 장기적인 경제 협력 관계를 구축하려는 시도로 볼 수 있다.

다카이치 총리는 이번 방문 기간 아세안 관련 정상회의와 미국·일본·호주·인도 4개국 안보 협의체인 쿼드(Quad) 정상회의에도 참석할 예정이다. 이후 18일부터 중국을 방문해 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한다.

중국과의 관계가 경색된 상황에서 일본이 아세안 및 호주와의 협력을 강화해 외교·경제적 선택지를 넓히려는 움직임도 주목된다. 다만 '브리지 아시아 이니셔티브'는 아직 제안 내용을 조율하는 단계로, 실제 공동연구 체계가 어느 수준까지 구체화할지는 향후 협의에 달려 있다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com