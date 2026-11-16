뉴보텍, 올해 3분기 누적 상하수도 매출 225억원·9.6%↑

AI 핵심 요약beta
- 뉴보텍은 16일 상하수도사업부문 매출이 225억원으로 9.6% 증가했다고 밝혔다
- 상하수도사업부문은 누적 영업이익 8억1800만원으로 흑자전환했다
- 관급 수주 물량은 11% 늘었고 부채총계는 지난해 말보다 18억원 감소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관급 수주 물량 11% 증가, 3인 책임경영 체제로 사업 재편 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 환경 인프라 전문기업 뉴보텍은 올해 3분기 누적 기준 상하수도사업부문 매출액이 약 225억원으로 전년 대비 9.6% 증가했다고 16일 밝혔다.
뉴보텍의 올해 3분기 누적 연결 매출액은 약 292억원이다. 이 가운데 상하수도사업부문의 누적 계속영업이익은 약 8억1800만원으로 전년 같은 기간 약 10억2300만원의 손실에서 흑자전환했다.
관급 시장에서도 수주 물량이 늘었다. 회사에 따르면 올해 관급 수주 물량은 전년 대비 약 11% 증가했으며 시장점유율도 약 3%포인트 확대됐다.
재무구조 개선도 추진하고 있다. 올해 3분기 말 연결 기준 부채총계는 지난해 말보다 약 18억원 감소했다. 회사는 수익성 중심의 사업 운영과 재무구조 개선을 병행한다는 방침이다.
뉴보텍은 비굴착 상하수도관 보수 공법인 NPR-OCR 등 관련 기술의 경쟁력 강화도 추진하고 있다. 반도체 공정에서 발생하는 산업용 용기의 재활용과 친환경 재생소재 사업 등 자원순환 분야에서도 신규 사업 기회를 모색하고 있다.
회사는 지난 6월 양기인 경영사장을 영입해 황문기·황희선 각자대표와 함께 3인 책임경영 체제를 구축했다. 황문기 대표이사는 사업 경쟁력 강화와 조직 안정화를, 황희선 대표이사는 기업설명(IR)·투자유치·전략적 인수합병(M&A) 등 자본시장 대응을 담당한다. 양기인 경영사장은 경영혁신과 재무전략, 신규 성장사업 발굴을 맡고 있다.
뉴보텍 관계자는 "주력 사업의 수익성 회복은 지속 가능한 성장 기반을 다지는 중요한 출발점"이라며 "3인 책임경영 체제를 바탕으로 안정적인 이익 창출과 재무 건전성을 우선하는 경영 기반을 확립하고, 기존 사업의 경쟁력 강화와 미래 성장사업 육성을 통해 '뉴보텍 2.0'을 준비하겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com