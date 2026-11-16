동아제약, 마그네슘 보충제 '마그랑비 피돌샷' 신규 광고 공개

AI 핵심 요약beta
- 동아제약은 16일 액상형 마그네슘 보충제 신규 광고를 공개했다.
- 광고는 피돌산마그네슘의 흡수 특성과 액상 제형 장점을 알리는 데 초점을 맞췄다.
- 마그랑비 피돌샷은 1일 1회 복용하는 일반의약품으로 약국에서 판매된다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 액상형 마그네슘 보충제 '마그랑비 피돌샷'의 신규 광고를 공개했다고 16일 밝혔다.
이번 광고는 주성분인 피돌산마그네슘의 체내 흡수 특성과 액상 제형의 장점을 알리는 데 초점을 맞췄다. 마그네슘 부족으로 인한 근육경련과 육체피로 등을 겪는 소비자들에게 제품의 특장점을 전달한다는 취지다.
마그랑비 피돌샷은 1병(20㎖)에 피돌산마그네슘 3462.5㎎을 함유한 액상형 일반의약품이다. 실제 마그네슘 함량은 300㎎이며, 타우린과 비타민B 3종도 함께 들어 있다.
1일 1회 1병 복용하는 제품으로, 가까운 약국에서 구매할 수 있다. 신규 광고는 TV와 디지털 매체를 통해 공개된다.
동아제약 관계자는 "이번 신규 광고를 통해 마그랑비 피돌샷의 차별화된 성분과 제품 특장점을 소비자들에게 알릴 계획"이라며 "소비자들의 간편한 마그네슘 보충에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
한편 마그랑비 피돌샷을 생산하는 동아제약 천안공장은 생산부터 출고까지 물류 자동화 시스템을 구축하고 있다. 지난해에는 품질혁신센터를 준공해 품질관리 체계를 강화했다.
sykim@newspim.com