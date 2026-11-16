하이로닉, 3분기 누적 매출 300억원 '역대 최대'

AI 핵심 요약beta
- 하이로닉은 16일 3분기 누적 매출·영업이익이 역대 최대를 기록했다고 밝혔다.
- 3분기 누적 매출은 300억5000만원, 영업이익은 38억8000만원으로 증가했다.
- 홈뷰티 신제품과 북미 장비 공급을 앞세워 국내외 사업 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 미용의료기기 전문기업 하이로닉이 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액과 영업이익에서 역대 최대 실적을 기록했다고 16일 밝혔다.
하이로닉의 3분기 누적 연결 매출액은 300억5000만원으로 전년 동기 대비 26.9% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 38억8000만원으로 61.9% 늘었으며, 당기순이익은 28억6000만원으로 160.4% 증가했다.
3분기 연결 기준 매출액은 96억5000만원으로 전년 동기 대비 16.3% 증가했다. 영업이익은 13억2000만원으로 174.5% 늘었으며, 당기순이익은 8억2000만원으로 89.0% 증가했다.
홈뷰티 사업을 담당하는 자회사 홈쎄라는 올해 3분기 누적 매출액 59억4000만원을 기록하며 지난해 연간 매출액 43억6000만원을 넘어섰다. 홈쎄라는 내년 초 신제품 '홈쎄라 3.0' 출시를 준비하고 있으며, 홈뷰티 기기 2~3종을 추가로 선보일 계획이다. 홈쇼핑과 라이브커머스, 크리에이터 공동구매 등으로 판매 채널도 확대하고 있다.
북미 시장에서는 지난 7월 비너스 컨셉과 미국·캐나다 독점 유통 계약을 체결한 이후 장비 공급을 진행하고 있다. 전용 모델 '더블로×비너스 시그니처 에디션'은 지난 8월 20대, 9월 약 40대가 출하됐으며, 후속 장비와 소모품 주문도 이어지고 있다. 하이로닉은 현지 유통망을 활용해 장비 설치와 소모품 공급을 확대할 방침이다.
신제품 '미글로우(MIGLOU)'와 '시너젯 프로(SYNERJET PRO)'의 국내외 판매 확대도 추진하고 있다. 국내에서는 학술대회와 전문 전시회, 의료진 대상 웨비나 등을 통해 제품을 소개하고 신규 고객 확보에 나서고 있다.
해외에서는 지난 10월 31개국 유통사 관계자 등 120여명이 참석한 온라인 글로벌 출시 심포지엄을 열고 두 제품을 소개했다. 향후 글로벌 유통 파트너와 협력을 강화하고 국가별 인허가 일정에 맞춰 신제품 공급 지역을 확대할 계획이다.
하이로닉 관계자는 "북미 장비 공급과 신제품 판매 확대를 통해 국내외 매출 기반을 강화하고 있다"며 "홈뷰티 신제품 출시와 판매 채널 다변화, 해외 유통망 확대를 통해 성장을 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com