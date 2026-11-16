M83, 올해 3분기 영업익 88억원·흑자전환

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올해 3분기 매출 976억원…누적 매출 2134억원

피앤티링크 AI 인프라 사업 성장, M83 별도 3개 분기 연속 흑자

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 시각특수효과(VFX) 전문기업 M83은 올해 3분기 연결 기준 매출액 976억원, 영업이익 88억원을 기록했다고 16일 밝혔다.

매출액은 전년 대비 196% 증가했으며 영업이익은 지난해 같은 기간 약 22억원의 영업손실에서 흑자전환했다. 영업이익은 전년 대비 약 110억원 개선됐으며 올해 3분기 영업이익률은 9%를 기록했다. 회사에 따르면 매출액과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대 규모다.

올해 1~3분기 누적 매출액은 2134억원으로 지난해 연간 매출액 1324억원을 약 61% 웃돌았다. 같은 기간 누적 영업이익은 78억원을 기록했다.

M83 로고. [사진=M83]

회사는 100% 자회사인 인공지능(AI) 인프라 전문기업 피앤티링크의 실적 성장이 연결 실적 확대를 이끌었다고 설명했다. AI 데이터센터와 클라우드 인프라 투자 확대에 따른 서버 수요 증가로 매출과 수익성이 개선됐다는 설명이다.

회사 측은 피앤티링크의 매출 규모가 확대되면서 시스템 조달 과정의 협상력과 규모의 경제 효과도 커지고 있다고 설명했다. 피앤티링크는 기존 고객사와 신규 고객사를 대상으로 AI 인프라 관련 수주 확대를 추진하고 있다.

VFX 사업도 흑자를 이어갔다. M83의 올해 3분기 별도 기준 매출액은 124억원, 영업이익은 8억원, 당기순이익은 27억원을 기록했다. 별도 기준 영업이익은 3개 분기 연속 흑자를 기록했다. 회사는 제작 공정 효율화와 AI 기술 활용을 통한 원가 절감이 수익성 개선에 영향을 미쳤다고 설명했다.

M83은 VFX와 AI 인프라 사업을 양대 성장축으로 육성할 계획이다. 일본과 중국, 유럽 등 해외 콘텐츠 시장에서 신규 프로젝트 수주를 추진하고 피앤티링크를 중심으로 AI 서버 공급도 확대한다는 방침이다.

M83 관계자는 "이번 3분기 실적은 VFX 본업의 수익구조 개선과 AI 인프라 사업의 고성장이 맞물리며 역대 최대 영업이익을 달성했다"며 "대형 고객사와의 신뢰 구축, 안정적 물량 확보 능력, 바게닝 파워 강화로 지속적인 수주물량 증가와 이익 확보가 가능해졌다"고 말했다.

이어 "AI 데이터센터 투자 확대에 따른 성장 기회를 적극 확보하고 VFX 사업의 수익성을 지속적으로 강화해 내년에도 매출과 이익의 동반 성장을 이어가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com