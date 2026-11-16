LG유플러스, 네트워크 우수 협력사 43곳에 감사패 전달

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 16일 우수 협력사 43곳에 감사패를 전달했다
- 협력사별 네트워크 품질과 망 운영, 안전관리 성과를 공유했다
- AI 기반 자율 운영 네트워크 전략과 상생 협력 방향을 소개했다
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AI 기반 자율 운영 네트워크 전략 공유
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = LG유플러스가 네트워크 품질 향상과 안정적인 서비스 운영에 기여한 우수 협력사 43곳에 감사패를 전달했다고 16일 밝혔다.
LG유플러스는 지난 13일 서울 마곡 코트야드 메리어트 서울 보타닉파크 호텔에서 'NW 우수 협력사 초청의 날' 행사를 개최했다. 회사는 네트워크 품질과 안정적인 망 운영, 안전관리 등 분야별 성과와 기여도를 평가해 우수 협력사를 선정하고 주요 성과를 공유했다.
올해 행사에서는 인공지능(AI)을 활용한 미래 네트워크 전략도 소개했다. 권준혁 LG유플러스 네트워크부문장(부사장)은 'AI 시대 네트워크 전략'을 주제로 특강을 진행하고, AI를 활용해 네트워크 운영을 자동화하는 자율 운영 네트워크(Autonomous Network) 전략 등을 공유했다.
LG유플러스는 협력사와 정기적인 간담회를 열어 현장의 애로사항을 청취하고, 안전관리 우수사례 경진대회를 통해 안전 문화 확산을 지원하고 있다. 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서는 8년 연속 최우수 등급을 받았다.
권 부사장은 "안정적인 네트워크 운영과 서비스 품질 향상을 위해 함께 노력해주신 협력사 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 협력사와 긴밀하게 소통하고 협력하며 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com