모트렉스, 3분기 매출 2800억원·전년比 67%↑

AI 핵심 요약beta
- 모트렉스는 16일 3분기 매출 2795억원을 기록했다고 밝혔다.
- 영업이익은 100억원으로 전년 동기 대비 24.3% 증가했다.
- 두올 편입으로 내장재 제품군과 글로벌 고객 기반이 확대됐다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모빌리티 솔루션 전문기업 모트렉스가 올해 3분기 연결 기준 매출액 2795억원, 영업이익 100억원을 기록했다고 16일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 66.8%, 24.3% 증가한 수치다. 3분기 누적 매출액은 6457억원으로 전년 동기 대비 20.9% 증가했으며, 누적 영업이익은 401억원을 기록했다.
회사에 따르면 이번 분기 연결 매출 성장은 자동차 내장재 기업 두올의 신규 편입이 주도했다. 지난 7월 말 인수를 완료한 두올의 실적이 8월부터 연결 재무제표에 반영되면서, 3분기에 매출액 1,254억원과 영업이익 53억원이 추가됐다.
두올 편입으로 자동차 내장재 사업의 제품군이 확대됐다. 기존 모트렉스 EFM의 차량용 바닥재 사업에 두올의 시트·원단 사업이 더해지면서 공급 제품군이 늘었다. 두올은 현대차·기아뿐 아니라 폭스바겐·볼보 등 글로벌 완성차 고객망을 확보하고 있어, 계열사 간 제품과 해외 영업망을 연계한 신규 고객 확보 기회가 확대될 것으로 예상된다.
전장사업에서는 지역별 성장세가 엇갈렸다. 러시아·CIS 지역은 카자흐스탄 합작법인(KME)의 현지 생산 확대에 대응한 공급 증가로 3분기 매출이 전년 동기 대비 28.1% 증가했다. 중남미 지역 매출은 전년 동기 대비 5.8% 늘었으며, 이 가운데 스텔란티스향 매출은 123억원으로 전년 동기 대비 8.5% 성장했다.
모트렉스는 클러스터, 공기청정기, 차량용 무선충전기 등 고부가가치 전장부품의 공급 확대를 진행 중이다. 인포테인먼트(IVI) 사업에서 축적한 개발·공급 역량을 바탕으로 글로벌 완성차 고객에게 공급하는 품목을 넓히고, 고부가 제품의 매출 비중을 높여 수익성을 개선할 계획이다.
모트렉스 관계자는 "두올 편입으로 자동차 내장재 사업의 제품군과 글로벌 고객 기반이 확대되면서 그룹의 성장 기반이 넓어졌다"며 "계열사 간 제품·해외 영업망 연계를 강화하고 전장사업의 고객과 공급 품목을 지속적으로 확대해 사업 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com