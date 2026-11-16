뱅크웨어글로벌, 올 3분기 누적 매출 546억원 기록

AI 핵심 요약beta
- 뱅크웨어글로벌은 16일 3분기 누적 매출 546억원을 기록했다고 밝혔다
- 연결 영업손실은 20억원으로 전년보다 9억원가량 줄었다
- 별도 영업이익은 2억원으로 2개 분기 연속 흑자를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
별도 영업익 2억1000만원…2개 분기 연속 흑자 달성
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 금융 소프트웨어 전문기업 뱅크웨어글로벌이 올해 3분기 누적 매출액이 전년 동기 대비 18.5% 증가한 546억원을 기록했다고 16일 밝혔다.
회사에 따르면 연결 기준 3분기 누적 매출액은 545억7000만원이다. 같은 기간 영업손실은 19억9000만원으로 전년 동기 28억7000만원 대비 약 8억8000만원 축소됐다. 당기순손실도 22억2000만원으로 전년 동기 29억원 대비 약 6억8000만원 감소했다.
별도 기준 3분기 영업이익은 약 2억1000만원으로 2분기에 이어 2개 분기 연속 흑자를 기록했다. 전년 동기 2억3300만원의 영업손실에서 흑자로 전환한 것이다. 같은 기간 별도 매출액도 177억3,000만원으로 전년 동기 대비 5.4% 증가했다.
매출 성장은 코어뱅킹 사업의 안정적인 실적과 금융 소프트웨어 사업 확대에 힘입었다. 주요 금융기관을 대상으로 한 시스템 구축 및 운영 사업이 지속되는 가운데 SaaS 사업과 해외 시장 진출을 통해 성장 기반을 강화하고 있다.
필리핀 금융기관 대상 사업 확대와 파키스탄 우정국 디지털 전환 사업 수주 등 해외에서의 성과도 나타나고 있다. 수익성 개선은 주요 프로젝트의 안정적인 매출 확보와 전사적 비용 관리, 운영 효율화 추진으로 이뤄졌다.
뱅크웨어글로벌 관계자는 "코어뱅킹 프로젝트의 안정적인 수행과 SaaS 사업 확대를 통해 매출 성장세를 이어가고 있으며, 지속적인 비용 효율화로 수익성도 개선되고 있다"며 "해외 시장에서 확보한 수주 성과를 바탕으로 매출 확대와 실적 개선에 주력하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com