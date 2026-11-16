씨이랩 채정환 대표, AI 인프라 혁신 공로로 부총리 표창

엔비디아 '베라 루빈' 기반 AI 데이터센터 구축 역량 인정

디지털트윈·GPU 운영 기술 고도화…글로벌 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = AI 인프라 소프트웨어 전문기업 씨이랩의 채정환 대표이사가 국가 AI 인프라 혁신 공로를 인정받아 과학기술정보통신부 부총리 표창을 수상했다고 16일 밝혔다.

채 대표는 지난 13일 서울 포스트타워에서 열린 '제21회 대한민국 인터넷대상 및 2026 대한민국 Digital Innovation Award' 시상식에서 이 상을 받았다. 수상 이유는 차세대 AI 데이터센터(AIDC) 대응 체계 구축, 글로벌 시장 개척, 산업 현장의 AI 확산 등을 통해 국내 AI 인프라 산업의 경쟁력을 높인 성과다.

회사에 따르면 채 대표는 HPE 등 글로벌 IT 기업에서 30년 넘게 엔지니어링과 기술컨설팅 경력을 쌓은 뒤 2022년 씨이랩에 합류했다. 최고사업책임자(CBO)로서 영업·마케팅 등 사업 전반을 총괄해오다 2025년 대표이사에 취임했다.

[사진=씨이랩]

채 대표는 데이터센터가 데이터 보관 공간에서 AI를 생산하는 'AI 팩토리'로 변화하는 흐름에 맞춰 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈(Vera Rubin)' 기반 AIDC 구축을 위한 'Vera Rubin Professional Service'를 업계에서 선제적으로 주도했다. 엔비디아 레퍼런스 아키텍처에 맞춘 클러스터 설계부터 스토리지 통합, 운영 소프트웨어 구축, 성능 검증, 납품까지 AIDC 구축 전 과정을 하나의 서비스로 제공하는 체계를 구축했다.

씨이랩은 디지털트윈 기술을 활용한 AIDC 구축 방식의 혁신도 추진 중이다. 반도체 분야에서 옴니버스(Omniverse) 기반 디지털트윈 사업을 4년 연속 수주·수행하고 있으며 관련 매출은 2025년 기준 전년 대비 134% 증가했다. 이를 바탕으로 AI 연산 가동 전에 전력·냉각 효율을 가상공간에서 검증하는 'NVIDIA Omniverse DSX 블루프린트' 기반 설계 프로세스를 AIDC 구축·운영에 접목한 모델을 제시하고 있다.

AIDC 생태계 협력도 확대했다. 씨이랩은 과학기술정보통신부 주도 민관 협의체 'AIDC 얼라이언스'에 참여해 GPU 인프라 구축·운영 분야를 담당하고 있다. 2019년 국내 소프트웨어 기업 최초로 엔비디아 프리퍼드 파트너로 선정된 데 이어 올해 4월 엔비디아 파트너 네트워크(NPN)의 'NVIDIA Enterprise Software Competency' 부문 최고 등급인 '엘리트(Elite)'로 승격됐다.

GPU 오케스트레이션 소프트웨어 'AstraGo'는 엔비디아 DGX를 비롯해 주요 제조사 서버와 연동되며, HPE의 인프라 관리 솔루션 'OneView'와 서버 관리 표준 'Redfish'와 연계해 서버 하드웨어와 GPU 자원을 하나의 플랫폼에서 관리한다. 2026 AI 엑스포 도쿄 참가를 계기로 일본 시장 공략에도 나섰으며, 2025년 4월 파트너 네트워크 'XPN'을 출범해 현재 30개 파트너사와 협약을 맺었다.

산업 현장으로의 AI 기술 확산에도 주력했다. 화재·침입·안전보호구 미착용 등 산업 현장의 위험 요소를 실시간으로 탐지하는 피지컬 AI 솔루션 'XAIVA Safety'를 중소 제조·건설 현장까지 보급했으며, 클라우드형 AI 영상분석 서비스 'VidiGo'로 소상공인과 중소형 매장의 AI 활용 접근성을 높였다.

채정환 대표는 "이번 수상은 씨이랩 임직원과 파트너사가 함께 이뤄낸 성과를 인정받은 것"이라며 "내년부터 본격화되는 AI 데이터센터 구축·운영 사업에서 베라 루빈 세대 역량을 바탕으로 국내 AI 인프라 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com