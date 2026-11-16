삼성중공업, LNG운반선 1척 3424억원 수주…연간 목표 91% 달성

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업은 16일 오세아니아 선주에게 LNG운반선 1척을 수주했다
- 이번 계약으로 올해 상선 수주는 47척, 83억달러로 목표의 146%를 기록했다
- 전체 수주 실적은 127억달러로 연간 목표의 91%를 달성했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성중공업이 3424억원 규모의 액화천연가스(LNG) 운반선을 추가 수주하며 올해 연간 수주 목표의 91%를 달성했다.
삼성중공업은 오세아니아 지역 선주로부터 LNG운반선 1척을 3424억원에 수주했다고 16일 공시했다. 해당 선박은 2029년 7월까지 인도될 예정이다.
이번 계약을 포함한 삼성중공업의 올해 상선 부문 수주 실적은 총 47척, 83억달러다. 연간 상선 수주 목표인 57억달러의 146%에 해당한다.
선종별로는 LNG운반선 21척(LNG-FSRU 1척 포함), 에탄운반선 2척, 가스운반선 6척, 컨테이너운반선 4척, 원유운반선 14척을 수주했다.
해양 부문에서는 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 2기를 44억달러에 수주했다. 이를 포함한 전체 수주 실적은 총 49척, 127억달러로 연간 목표 139억달러의 91%를 채웠다.
삼성중공업 관계자는 "LNG운반선 수요는 북미 LNG 수출 프로젝트의 본격 가동 등에 힘입어 견조한 흐름을 이어갈 것으로 전망된다"며 "친환경 고효율 LNG운반선을 앞세워 수주 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com