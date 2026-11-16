[개장시황] 코스피 5300선 강보합…관망세 속 반도체 혼조

AI 핵심 요약beta
- 16일 코스피는 외국인·기관 매도 속 상승 출발했다
- 코스닥은 상승 출발 뒤 하락 전환했다
- 삼성전자 강세와 SK하이닉스 약세로 반도체주가 엇갈렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외인·기관 동반 매도…코스닥 하락 전환
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 16일 코스피가 상승 출발한 뒤 외국인과 기관의 동반 매도에 상승폭을 줄이고 있다.
삼성전자가 강보합세를 보이는 반면 SK하이닉스는 하락하면서 반도체 대형주의 주가 흐름도 엇갈리고 있다. 코스닥지수는 상승 출발했지만 장 초반 하락 전환했다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 14.87포인트(0.28%) 오른 5305.40에 거래를 시작했다. 코스닥지수도 6.22포인트(0.89%) 상승한 705.88에 개장했다.
이후 코스피는 상승폭을 일부 반납했다. 9시 10분 기준 코스피는 전 거래일보다 17.00포인트(0.32%) 오른 5307.53을 기록했다. 코스닥은 2.65포인트(0.38%) 하락한 697.01로 내려앉았다.
투자자별 수급을 보면 코스피 시장에서 개인은 2261억원을 순매수하고 있다. 반면 외국인은 2208억원, 기관은 152억원을 각각 순매도하며 지수 상승을 제한하고 있다.
코스닥 시장에서도 개인이 1125억원을 순매수하는 가운데 외국인과 기관은 각각 849억원과 129억원을 순매도하고 있다. 양 시장 모두 개인이 외국인과 기관의 매도 물량을 받아내는 모습이다.
시가총액 상위 종목에서는 반도체 대형주의 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자는 전 거래일보다 1000원(0.49%) 오른 20만7000원에 거래되고 있다. 반면 SK하이닉스는 1만1000원(0.90%) 내린 120만5000원을 기록하고 있다.
삼성전자우는 1.41% 하락한 16만8100원에 거래되고 있으며 SK스퀘어도 3.67% 내린 73만4000원을 기록하고 있다. LG에너지솔루션은 32만7000원에 거래되고 있다.
코스닥 시장에서는 시가총액 상위 종목을 중심으로 혼조세가 나타나고 있다. 알테오젠은 0.45% 하락한 17만5400원에 거래되고 있다. 주성엔지니어링(-3.65%)과 심텍(-4.73%), 이오테크닉스(-3.92%), 삼천당제약(-2.57%), 원익IPS(-4.12%) 등 반도체 장비주와 제약·바이오 종목도 약세다.
반면 에코프로는 1.38% 오른 7만3700원, 에코프로비엠은 1.76% 상승한 9만2400원에 거래되고 있다. 레인보우로보틱스도 2.89% 오른 37만4000원을 기록하고 있다.
개별 종목 가운데 삼성SDI는 미국 에너지저장장치(ESS) 시장에서 대규모 배터리 공급계약을 체결했다는 소식에 강세를 보이고 있다.
시장에서는 미국 증시와 반도체 업황에 대한 경계심도 이어지고 있다. 이번 주 엔비디아 실적 발표를 앞두고 인공지능(AI) 투자 지속성과 반도체 수요에 대한 시장의 관심이 높아진 가운데 국내 반도체주도 종목별로 차별화된 흐름을 보이고 있다.
한지영 키움증권 연구원은 "이번 주 코스피는 10월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사 등 주요 연준 인사들의 발언, 젠슨 황 사임 여파와 엔비디아 실적 발표 결과, 앤스로픽의 기업공개(IPO) 흥행 여부 등에 영향을 받으며 관망 장세를 이어갈 전망"이라며 "이들 주요 이벤트에 따른 외국인 투자자의 수급 변화도 증시 방향을 결정할 변수로 작용할 것"이라고 분석했다.
서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1336.50원을 기록했다.
한편 전 거래일인 13일 한국거래소 애프터마켓에서는 코스피와 코스닥을 합쳐 총 8532억7500만원 규모의 거래가 이뤄졌다. 코스피 애프터마켓 거래대금은 4982억7300만원, 코스닥은 3550억200만원으로 집계됐다.
plum@newspim.com