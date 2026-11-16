AI 핵심 요약beta
- 최교진 교육부 장관은 16일 수능 시험장 준비를 점검했다
- 지진·한파·화재 예방과 시설물 관리 등 안전 대책을 살폈다
- 스마트안경 부정행위에 무관용 원칙으로 엄정 대응할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지진·한파·화재 대비 확인…현장 관계자 격려
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최교진 교육부 장관은 16일 서울 영등포여자고등학교를 방문해 2027학년도 대학수학능력시험 시험장 준비 상황을 점검하고 관계자들을 격려한다.
이번 방문에서는 수능 준비 상황과 함께 지진·한파·화재 예방 대책, 옥외 시설물 관리 상태 등 시험장 안전 전반을 살펴볼 예정이다.
교육부는 지난달 20일 '2027학년도 수능 당일 안정적 시험 시행 지원 대책'을 발표했다. 이에 따라 지난달 19일부터 이달 4일까지 약 3주간 전국 85개 시험지구, 1312개 시험장을 대상으로 안전점검을 실시하고 보수가 필요한 학교에 신속한 조치를 취했다.
최 장관은 "모든 수험생이 최적의 환경에서 수능에 응시할 수 있도록 안전 점검 등 사전 준비에 애쓰시는 관계자 여러분께 감사드린다"며 "수험생들이 안전하고 편안한 환경에서 실력을 충분히 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힐 예정이다.
스마트안경을 활용한 부정행위에도 엄정 대응 방침을 강조한다. 최 장관은 "스마트안경을 활용한 부정행위가 일어나지 않도록 공정한 시험 환경 조성에 만전을 기하며 부정행위자에 대해서는 무관용 원칙에 따라 형사고발 등 엄정히 대응하겠다"고 밝힐 예정이다.
hyeng0@newspim.com