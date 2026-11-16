리센느 미나미, 컨디션 난조로 일정 불참…소속사 "회복 지원"

AI 핵심 요약beta
- 리센느 미나미가 16일 컨디션 난조로 예정된 일정에 불참했다
- 소속사는 미나미의 건강 회복과 팬들과의 만남을 위해 지원하겠다고 밝혔다
- 미나미는 최근 바쁜 일정과 수면 부족 등 체력적 부담을 호소한 바 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최근 팬 소통서 수면 부족·빡빡한 일정 고충 토로
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 리센느(RESCENE) 멤버 미나미가 컨디션 난조로 예정된 일정에 불참한 사실이 16일 전해졌다.
전날 소속사 더뮤즈엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 "미나미는 금일 갑작스러운 컨디션 난조 증상을 보여 금일 스케줄에 참석하지 못하게 됐다"고 밝혔다.
이어 갑작스러운 소식으로 팬들에게 심려를 끼친 점에 양해를 구하며 "미나미가 다시 건강하게 팬 여러분을 만날 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 전했다.
미나미는 최근 팬 소통 플랫폼을 통해 바쁜 일정으로 인한 체력적 부담을 털어놓기도 했다.
당시 그는 잠을 많이 자도 하루 1시간 정도밖에 자지 못하고 있으며 녹화를 마친 뒤에도 촬영과 연습을 이어가고 있다는 취지로 말했다.
리센느는 최근 예능프로그램과 유튜브 콘텐츠, 광고 등 다양한 활동을 이어가고 있다.
taeyi427@newspim.com