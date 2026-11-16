[핌in현장] '레이오버 호텔', 뜻밖의 하룻밤이 전하는 온기…25일 개봉

최창환 감독, '여섯 개의 밤' 이어 두 번째 여행 영화

정연주·안소희·박정연·박소진·안동구 출연

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 예상치 못한 경유지에서 하룻밤을 보내게 된 사람들이 서로의 관계와 감정을 돌아보는 영화 '레이오버 호텔'이 관객들을 찾아온다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = (왼쪽부터) 최창환 감독과 배우 정연주, 안소희, 박정연, 박소진, 안동구가 13일 열린 영화 '레이오버 호텔' 언론시사회 및 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다. [사진=정태이 기자]2026.11.13 taeyi427@newspim.com

13일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '레이오버 호텔' 언론시사회 및 기자간담회에는 최창환 감독을 비롯해 배우 정연주, 안소희, 박정연, 박소진, 안동구가 참석해 작품의 제작 과정과 촬영 소감을 전했다.

오는 25일 개봉하는 '레이오버 호텔'은 런던행 비행기에 탑승한 여섯 사람이 뜻밖의 레이오버로 일본 기타큐슈에서 계획에 없던 하룻밤을 보내는 이야기다. 제26회 전주국제영화제 코리안시네마 부문에 초청된 작품으로, 최창환 감독이 '여섯 개의 밤'에 이어 선보이는 두 번째 여행 영화다.

최 감독은 "제작사 대표이자 시나리오 작가인 김기현 대표에게 대본을 건네받고 각색을 준비하던 중 일본 유바리영화제에 참석했다"며 "당시 영화의 배경을 일본 삿포로로 하면 어떨까 생각했다"고 밝혔다.

이후 제작 여건과 도시의 분위기를 고려해 촬영지를 기타큐슈로 변경했다. 최 감독은 "홋카이도와 오사카를 검토하다가 제작진의 제안으로 기타큐슈를 방문했다"며 "옛것과 새것이 공존하고 다른 관광도시보다 조용하면서도 어딘가 거친 느낌이 있었다. 그런 분위기를 영화에 담고 싶었다"고 설명했다.

이번 작품에서는 기존에 자주 호흡을 맞췄던 배우들 대신 새로운 얼굴들과 작업했다. 최 감독은 "전작에서는 페르소나라고 불릴 만큼 함께 작업한 배우들이 있었지만 이번에는 새로운 배우들과 작업하고 싶었다"며 "안소희, 박소진, 정연주 배우를 먼저 떠올렸고 각색하면서 세 배우의 사진을 붙여놓고 어떤 인물이 어울릴지 고민했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 최창환 감독이 13일 열린 영화 '레이오버 호텔' 언론시사회 및 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다.[사진=정태이 기자] 2026.11.13 taeyi427@newspim.com

안동구의 캐스팅 과정에서는 뜻밖의 일화도 공개했다. 최 감독은 "연출팀이 안동구 배우를 추천했을 때 너무 잘생긴 것 아니냐며 처음에는 거절했다"며 "이후 다른 드라마에서 본 배우가 마음에 든다고 이야기했는데 알고 보니 그 배우가 안동구였다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

새로운 배우들과 함께한 최 감독은 촬영 과정에서 배우들의 자율성을 중요하게 생각했다고 밝혔다. 그는 "연기는 배우들이 하는 것이지 감독이 하는 게 아니라고 생각한다"며 "배우들이 만들어온 캐릭터를 지켜보는 것이 행복했던 현장이었다"고 전했다.

배우들 역시 최 감독의 촬영 방식이 자연스러운 연기에 도움이 됐다고 입을 모았다.

안동구는 "감독님은 컷을 많이 나누거나 테이크를 여러 번 가는 스타일이 아니었다"며 "촬영하다가 틀리면 어떡하나 걱정했는데 틀려도 괜찮다고 해주셔서 자연스러운 호흡이 나올 수 있었다"고 밝혔다.

이어 "단순히 자유롭게 풀어두는 것이 아니라 완벽하게 준비된 환경 안에서 마음껏 연기할 수 있도록 해주셨다"며 "다음에도 함께 작업하고 싶을 정도로 감독님의 팬이 됐다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = (왼쪽부터) 배우 박소진, 안동구가 13일 열린 영화 '레이오버 호텔' 언론시사회 및 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다.[사진=정태이 기자]2026.11.13 taeyi427@newspim.com

박소진은 "촬영하면서 이렇게 자연스럽게 흘러가듯 연기해 본 적이 있었나 싶었다"며 "감독님은 인물들을 지켜보면서도 그 안에서 길을 잃지 않도록 이끌어주셨다"고 말했다.

안소희 역시 "촬영 전 감독님께 여러 의견을 말씀드렸는데 현장에서 그 이야기를 실현할 수 있도록 환경을 만들어주셨다"며 "인물의 시선을 오래 담는 롱테이크 촬영이 연기에도 많은 도움이 됐다"고 설명했다.

첫 해외 촬영에 나선 박정연은 "처음에는 걱정이 많았지만 감독님이 제가 준비한 문영이라는 인물을 믿고 지켜봐 주셨다"며 "덕분에 자유롭게 연기할 수 있었고 촬영이지만 여행처럼 즐길 수 있었다"고 전했다.

정연주는 최 감독에 대해 "차가운 머리와 따뜻한 심장을 가진 분"이라며 "콘티에서 크게 벗어나지 않을 만큼 치밀하게 준비하면서도 배우들에게는 따뜻하게 연출 방향을 설명해 주셨다"고 밝혔다.

이처럼 배우들의 자연스러운 호흡을 중시한 촬영 방식은 각 인물의 감정을 표현하는 과정에도 이어졌다.

수연 역을 맡은 안소희는 "실제 제 친구 중에도 수연과 비슷한 사람이 있어 공감할 수 있었다"며 "대사를 크게 바꾸기보다는 서로의 호흡과 템포를 어떻게 맞출지 이야기하며 촬영했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = (왼쪽부터) 배우 안소희, 박정연이 13일 열린 영화 '레이오버 호텔' 언론시사회 및 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다.[사진=정태이 기자]2026.11.13 taeyi427@newspim.com

문영 역의 박정연은 "문영은 계획을 구체적으로 세우고 그대로 따르려는 인물이지만 실제 저는 그 정도는 아니다"라며 "상대 배우의 표정과 호흡을 보면서 자연스럽게 올라오는 감정을 연기에 활용하려고 했다"고 말했다.

민희 역의 박소진은 "사람에게 따뜻함을 기대하면서도 실망하고 경계하는 인물"이라며 "상대를 향한 기대와 경계가 동시에 드러나도록 신경 썼다"고 밝혔다.

민희와 호흡을 맞춘 찬영 역의 안동구는 "찬영이 상대에게 적극적으로 다가가려 했다기보다는 조심스럽게 마음을 표현했다고 생각한다"며 "글과 관련된 일을 하는 인물인 만큼 시를 쓰는 수첩을 활용하는 등 작은 행동에도 신경을 썼다"고 설명했다.

최 감독은 이러한 인물들의 감정을 담아내기 위해 대사뿐 아니라 서로를 바라보는 시선에도 집중했다고 밝혔다. "영화에는 두 사람이 대화하는 장면이 많은데 대사마다 장면을 나눠 찍기보다는 인물의 시선을 오랫동안 담으려고 했다"며 "말하지 않아도 서로를 바라보면서 느낄 수 있는 감정이 있다고 생각한다"고 말했다.

이어 "관객들이 영화를 보고 주변의 가족이나 친구, 연인을 돌아보며 서로의 온기를 느낄 수 있었으면 좋겠다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = (왼쪽부터) 최창환 감독과 배우 정연주가 13일 열린 영화 '레이오버 호텔' 언론시사회 및 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다. [사진=정태이 기자] 2026.11.13 taeyi427@newspim.com

배우들 역시 관객들이 영화를 통해 일상의 따뜻함을 느끼길 바랐다. 정연주는 "영화를 보고 집으로 돌아가는 길이 잔잔하고 평온했으면 좋겠다"고 말했고, 안소희는 "관객들도 짧게나마 여행을 다녀온 듯한 기분과 따뜻한 정서를 느끼셨으면 좋겠다"고 전했다.

박정연은 "영화 속 인물들이 시간이 지나면서 편안해지는 모습을 보며 저도 안도감을 느꼈다"며 "관객들도 그런 따스함을 느끼셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

박소진은 "주변 사람의 작은 다정함 하나가 세상을 바라보는 시선을 바꿀 수 있다고 생각한다"며 "영화를 본 뒤 누군가에게 다정함을 전하거나 받는 시간을 떠올렸으면 좋겠다"고 말했다.

안동구는 "영화를 보고 여행을 떠나고 싶다는 생각이 들었으면 좋겠다"며 "여행을 계획하는 것만으로도 설레는 만큼 관객들이 그런 작은 기대를 느끼셨으면 한다"고 덧붙였다.

영화 '레이오버 호텔'은 오는 25일 개봉한다.

taeyi427@newspim.com