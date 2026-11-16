[변상문의 화랑담배] 제3장 초기전투 ㊹ 연천·운천·의정부 전투 2

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다.

초성리 전초진지 붕괴

1950년 6월 25일 03:40경, 북한군의 공격준비사격이 시작되었다.

처음 약 15분 동안 포격은 3번도로를 중심으로 국군 경계초소에 집중되었다. 북한군은 이미 국군의 병력 배치와 진지 위치를 파악한 듯 포탄을 정확하게 쏟아부었다. 이어진 약 15분 동안에는 제7중대 본부가 있는 초성리역과 주변의 감제고지가 포격을 받았다.

초성리에서 양원리로 이어지는 국군 경계진지는 각각 1개 소총중대 규모가 점령할 수 있도록 구축되어 있었다. 그러나 북한군은 1개 보병연대의 화력증원을 받고 사단의 모든 곡사화기까지 동원했다. 전력의 차이는 처음부터 비교하기 어려울 만큼 컸다.

북한군은 국군의 빈약한 경계진지를 향해 30여 분 동안 공격준비사격을 계속했다. 포격으로 도로가 파괴되면 뒤따르는 전차와 차량의 기동이 제한될 수 있었지만, 북한군은 이를 고려하지 않은 채 계획된 화력을 쏟아부었다.

[AI이미지=변상문 국방국악문화진흥회 이사장]

04:00경, 전곡 방면에서 연속적인 섬광이 번쩍이더니 학담마을과 초성리 경계진지에 포탄이 떨어지기 시작했다.

폭발이 산과 들을 흔들었다. 참호 주변에서 흙과 돌이 솟구쳤고, 장병들의 머리 위로 파편이 쏟아졌다. 국군 장병들이 그때까지 경험하지 못했던 엄청난 양의 포탄이 쉼 없이 떨어졌다.

전화선도 끊어졌다.

초성리 경계초소와 제7중대 본부, 인접 진지를 연결하던 통신망이 포격 속에서 차례로 마비되었다. 포연이 진지를 뒤덮으면서 가까운 초소조차 보이지 않았다. 장병들은 중대본부의 명령을 기다릴 수 없었다. 각자가 점령한 참호에서 눈앞의 북한군을 막아야 했다.

공격준비사격이 끝나기도 전에 북한군 보병이 움직이기 시작했다.

학담마을 북쪽에는 북한군 제4사단의 주공인 제16연대가 공격대형을 갖추고 있었다. 제16연대는 전차 2개 대대로 증강되어 있었다. 서쪽에서는 북한군 제18연대 일부 병력이 아미리에서 임진강을 건너 문학 부근 38도선에 접근했다.

북한군의 공격은 초성리 정면에만 국한되지 않았다. 전차와 보병으로 증강된 북한군 부대들이 넓은 정면에서 동시에 38도선을 넘어오고 있었다.

초성리 학담마을 전초진지에는 제7중대 제2소대장 최문영 중위를 중심으로 약 30명의 장병이 남아 있었다. 그들은 공격준비사격을 견딘 뒤 남쪽으로 내려오는 북한군과 접촉했다.

첫 번째 교전이 벌어졌다.

제2소대 장병들은 진지 가까이 접근한 북한군을 향해 사격했다. 북한군이 물러나면 장병들은 진지에서 이탈했고, 북한군이 다시 따라붙으면 몸을 돌려 사격했다. 그렇게 세 차례에서 네 차례에 걸친 교전이 이어졌다.

장병들은 북한군과의 접촉을 유지하면서 초성리역 방향으로 철수했다. 일시에 등을 돌려 달아나면 북한군의 추격을 허용할 수 있었다. 일부 병력은 사격으로 북한군의 접근을 막고, 나머지 병력은 다음 엄폐지점으로 이동했다. 먼저 물러난 병력이 다시 사격하면 뒤에 남았던 병력이 빠져나왔다.

그것은 사전에 충분히 준비된 지연전이 아니었다. 통신이 끊기고 진지가 무너지는 상황에서 살아남은 병력들이 스스로 이어간 전투였다.

그러나 모든 장병이 철수한 것은 아니었다.

학담마을 서쪽 무명고지에 배치된 1개 분대는 중대 및 인접 진지와 연락이 끊겼다. 포격과 북한군의 침투로 퇴로마저 불분명해졌다. 그들이 어떤 경로로 철수했는지, 마지막까지 진지에 남았는지 당시에는 확인할 수 없었다.

전초진지의 전선은 이미 여러 조각으로 끊어지고 있었다.

제7중대장 김동훈 중위는 남아 있는 병력을 초성리역 동쪽의 173고지에 배치했다. 그곳은 북한군의 남진을 지연하면서 초성리역과 도로를 방어할 수 있는 위치였다.

제7중대가 보유한 대전차화기는 2.36인치 로켓포뿐이었다. 김동훈 중위는 2.36인치 로켓포 2개 반을 방어진지 전방 약 500m 지점의 초촌교에 배치했다.

북한군 전차가 도로를 따라 내려오면 최대한 가까운 거리에서 사격하기 위한 조치였다.

그러나 장병들은 아직 T-34 전차를 상대로 실전을 치른 경험이 없었다. 2.36인치 로켓포가 어느 거리에서 효과를 발휘하는지, 전차의 어느 부분을 겨냥해야 하는지도 충분히 숙달하지 못했다.

04:50경, 제7중대 잔류병력이 전투준비를 마쳤다.

그러나 북한군의 진출 속도는 예상보다 빨랐다. 북한군이 공격개시점을 통과한 지 불과 20분 만에 약 1.5km를 전진했다. 곧 초촌교 전방 약 500m 지점에 T-34 전차 5~6대가 모습을 드러냈다.

어둠과 포연 속에서 전차의 형체가 점점 커졌다.

전차들은 진흙과 포격으로 파인 도로를 밀어붙이며 남쪽으로 내려왔다. 무한궤도가 지면을 짓누를 때마다 둔중한 진동이 전해졌다. 포탑이 돌아가면서 긴 포신이 국군 진지를 향했다.

그때 장서호 중위가 지휘하는 증원병력이 초성리역 후방에 도착했다.

증원 병력은 제5중대 1개 소대, 제8중대 제2소대의 1개 반, 제3중대의 1개 반으로 편성되어 있었다. 제8중대 병력은 중기관총 2정을, 제3중대 병력은 81mm 박격포 2문을 보유하고 있었다.

김동훈 중위는 증원 병력을 도로변 산병호와 공용화기진지에 배치했다. 가용한 모든 화력을 북한군 전차에 집중하기 위해서였다.

T-34 전차가 사정거리 안으로 들어왔다.

제7중대 진지에서 일제사격이 시작되었다. 2.36인치 로켓포와 중기관총, 81mm 박격포가 북한군 전차를 향해 불을 뿜었다. 소총수들도 사격에 가세했다.

로켓포탄과 박격포탄이 전차 주변에서 폭발했다. 기관총탄과 소총탄은 전차의 장갑에 부딪혀 불꽃을 일으켰다.

그러나 전차는 멈추지 않았다.

국군의 일제사격을 받은 T-34 전차들은 속도를 늦추기는커녕 전차포와 기관총으로 응사했다. 일부 전차는 초촌교의 파괴 여부를 확인한 뒤 초성리역 북쪽까지 진출했다.

전차들은 700~800m 거리에서 제7중대의 노출된 공용화기진지를 향해 포격을 시작했다.

전차포탄이 날아와 기관총진지와 박격포진지 주변에서 폭발했다. 진지를 가리고 있던 흙과 돌이 공중으로 솟구쳤다. 중기관총 사수와 박격포병들은 포격을 받으면서도 사격을 계속했다.

당시 국군 장병 대부분은 전차의 성능과 약점을 제대로 알지 못했다. 장병들은 소총탄이 T-34 전차의 장갑을 관통하지 못한다는 사실을 눈앞에서 확인하고도 사격을 멈추지 않았다.

그러나 효과가 없는 사격은 오히려 진지의 위치를 드러냈다.

총구에서 불꽃이 번쩍일 때마다 북한군 전차는 그 지점을 향해 포탑을 돌렸다. 전차포와 기관총 사격이 국군 화기진지에 집중되었다. 기관총진지가 침묵하면 다음에는 박격포진지가 공격받았다.

시간이 흐를수록 북한군의 후속병력도 늘어났다.

전차 뒤를 따라 북한군 보병이 초성리로 밀려들었다. 북한군 보병은 전차의 엄호를 받으며 국군 진지의 정면과 측방으로 접근했다. 전차포가 진지를 파괴하면 보병이 그 틈으로 침투했다.

제7중대 장병들은 전차포와 기관총 사격을 받으면서 북한군 보병을 막았다. 그러나 한정된 병력과 화기로 전차와 보병의 협동공격을 계속 저지하기는 어려웠다.

폐허가 된 서울. 광복~1950년대 / 1952-53. [사진=대한민국역사박물관]

통신마저 끊겼다.

제7중대와 인접부대 사이의 유선통신은 이미 포격으로 두절되었다. 중대본부는 각 소대와 분대의 상황을 파악할 수 없었다. 어느 진지가 남아 있는지, 어느 병력이 철수했는지조차 확인하기 어려웠다.

소대와 분대 사이의 지휘체계도 차례로 무너졌다.

07:00경부터는 중대 차원의 조직적인 지휘가 사실상 불가능해졌다. 장병들은 참호와 화기진지마다 고립된 채 눈앞에 나타난 북한군을 상대로 각자 싸워야 했다.

김동훈 중위는 전황을 살폈다.

북한군 전차는 초성리역 북쪽까지 진출했고, 보병은 진지의 측방으로 침투하고 있었다. 그대로 버티면 제7중대 잔류병력과 증원병력이 모두 포위될 수 있었다.

중대장은 철수를 결심했다.

그러나 통신이 끊긴 상태에서는 하나의 명령으로 전 병력을 움직일 수 없었다. 철수명령을 전달받은 병력은 사격을 계속하면서 진지를 이탈했다. 명령을 받지 못한 장병들은 다른 부대가 물러난 사실을 모른 채 남아 있었다.

전투대형은 무너졌다.

일부 장병은 소대와 분대 단위로 철수했지만, 다른 장병들은 몇 명씩 흩어져 산과 계곡으로 빠져나왔다. 부상한 전우를 부축한 병사도 있었고, 사용하던 화기를 끝까지 들고 나온 병사도 있었다.

운반할 수 없는 중화기는 진지에 남겨졌다.

초성리 전초진지는 북한군에게 넘어갔다.

그러나 제7중대 장병들이 싸우지 않아 무너진 것은 아니었다. 약 30명에 불과한 전초진지 병력은 세 차례에서 네 차례에 걸쳐 북한군과 교전하며 초성리역 방향으로 물러났다. 뒤이어 합류한 증원병력도 중기관총과 박격포, 2.36인치 로켓포를 동원하여 T-34 전차를 저지하려 했다.

그들에게 부족했던 것은 싸우려는 의지가 아니었다.

전차를 파괴할 수 있는 무기와 압도적인 화력을 견딜 수 있는 진지, 끊어진 통신을 대신할 지휘수단이 부족했다.

국군 제1연대 전초부대는 전차로 증강된 북한군 3개 연대 병력과 맞서 주저항선 전방에서 약 세 시간 동안 지연전을 펼쳤다. 그들이 초성리 일대에서 버틴 시간은 연대 주력이 북한군의 공격에 대비하여 전투태세를 갖출 수 있는 여유가 되었다.

초성리 전초진지를 돌파한 북한군 전차와 보병은 남쪽으로 계속 진격했다.

그 앞에는 양원리와 가양리의 국군 경계진지가 있었다.

초성리에서 물러난 장병들에게 전투는 끝난 것이 아니었다.

첫 번째 진지를 잃었을 뿐이었다.

/ 변상문 국방국악문화진흥회 이사장