마크 러팔로·로렌스 피시번 목소리 출연 '가토', 2027년 3월 개봉

AI 핵심 요약beta
- 디즈니·픽사는 13일 애니메이션 ‘가토’를 2027년 3월 국내 개봉한다고 밝혔다
- ‘가토’는 아홉 개 목숨을 얻은 고양이 네로의 베니스 여정을 그린 작품이다
- 엔리코 카사로사 감독과 마크 러팔로·로렌스 피시번이 제작과 목소리에 참여했다
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아홉 개 목숨 지닌 고양이 '네로'의 베니스 모험 그려
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 디즈니·픽사의 신작 애니메이션 '가토'가 2027년 3월 국내 개봉한다고 13일 밝혔다.
'가토'는 고양이 마피아의 보스 로코를 따르며 살아가던 고양이 네로가 자신에게 아홉 개의 목숨이 있다는 사실을 알게 된 뒤 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 개봉 소식과 함께 메인 포스터와 메인 예고편도 공개됐다.
예고편에는 로코의 명령에 따라 베니스 거리를 누비며 참치를 훔치는 네로의 모습이 담겼다. 네로는 뜻밖의 사고로 저승 고양이를 만나 자신에게 아홉 개의 목숨이 있다는 사실을 알게 된다.
이후 네로는 거리의 음악가 마야가 가진 희귀한 바이올린을 훔치라는 임무를 받고 그와 동행하게 된다. 베니스 곳곳을 오가는 과정에서 여러 차례 목숨을 잃은 네로가 자신의 삶을 돌아보는 과정도 그려진다.
연출은 '루카'를 만든 이탈리아 출신 엔리코 카사로사 감독이 맡았다. '소울', '업' 등을 연출한 픽사 최고창의책임자(CCO) 피트 닥터도 제작에 참여했다.
주인공 네로의 목소리는 '어벤져스' 시리즈에서 헐크를 연기한 마크 러팔로가 맡았다. 고양이 마피아 보스 로코 역에는 '매트릭스', '존 윅' 시리즈의 로렌스 피시번이 참여한다.
'가토'는 회화풍 질감의 애니메이션을 활용해 베니스를 배경으로 네로의 아홉 번의 삶과 여정을 그린다.
영화는 2027년 3월 국내 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com